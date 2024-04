Distintos gremios docentes con representación en nuestra ciudad han adherido a un paro nacional, reclamando particularmente por la restitución del Fondo de Incentivo Docente, así como también de la paritaria nacional y los fondos de las cajas previsionales de las provincias. Es el caso de SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerense, enmarcados dentro de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Gerardo Echeverría, integrante de la Federación de Educadores Bonaerenses, manifestó que «si bien nuestro gremio particularmente no va a movilizar hoy, con los otros sindicatos, adherimos al paro. Venimos reclamando desde febrero por el Fondo de Incentivo Docente, ya eliminado, que representaba aproximadamente un 10% del salario de un docente que recién se inicia. Tampoco existe más la paritaria nacional, que servía para establecer un mínimo a las provincias. A su vez, existía el fondo por conectividad desde el ’97, y si bien para algunos será poco, para otros era suficiente para sustentar material didáctico o transporte. No se justifica que ningún trabajador cobre menos».

«El acatamiento va a ser muy alto dada la gravedad de la situación, viendo el relevamiento que hicimos en el día de ayer. Será similar al último paro que se organizó hace poco» Gerardo Echeverría.

Otro motivo que aparece por primera vez en este tipo de reclamos tiene que ver con «la eliminación del envío de fondos para la caja jubilatoria provincial, que abarca la docencia, judiciales, policía y medicina. No sabemos cómo va a repercutir ni cómo enfrentará este gasto la Provincia. Se han hecho un par de marchas y el Gobierno retrocedió en otros momentos, pero no vemos que este Gobierno vaya para atrás en este tema particularmente. Esperemos que no pase y podamos tener el fondo para la caja jubilatoria. Si empiezan a atacar las cajas jubilatorias, vamos a empezar a reclamar. Veremos qué repercusiones tendrá porque el gasto lo va a afrontar la Provincia. Si ocurriese la homologación con ANSES, dependeremos de decretos del Ejecutivo nacional para cobrar nuestro sueldo, no atenderemos a las paritarias como docentes activos».

Por último, Echeverría concluyó que «no podemos creer la vehemencia y firmeza con la que actúa Nación a la hora de quitar derechos y modificar cuestiones que venían fijadas hace años. Esperamos que la situación se revierta, venimos en momentos de fuertes confrontaciones. Nuestro temor es que últimamente los paros y marchas no parecen afectar, no estamos viendo que estas medidas tiren abajo las acciones de Nación. Tenemos que actuar desde el vamos, no esperar un paro. Le pedimos a nuestros gremios que tome cartas en el asunto y se implemente alguna medida a nivel nacional, como llamar a un paro».