El próximo sábado se llevará adelante en nuestra ciudad una marcha ‘antifascista y antirracista’, que surge como convocatoria luego de las expresiones de odio que propinó el Presidente de la Nación, Javier Milei, en el discurso de Davos del jueves pasado. Allí, se refirió de manera discriminatoria contra mujeres y minorías sexuales, por lo que la marcha, que tendrá su impacto en las distintas localidades del país, llama a la «unidad de todas las luchas contra el ajuste y los discursos de odio». En Bahía Blanca, la marcha será a las 18:00 hs del sábado en la Plaza Rivadavia.

Génesis Pilla, abogada integrante de la Clínica Jurídica de Género de la UNS, expresó que «como clínica estamos consternados con los dichos del presidente, y con la repercusión que han tenido. Vemos un aumento de los discurso de odios, la gente en redes está envalentonada a decir cosas que antes no se animaba. Si bien no participamos de la organización, desde la clínica adherimos y consideramos que es imprescindible estar el sábado en la marcha. Piden que sea abierta y participativa tanto para las personas que son parte de la comunidad como las que no. La salida es colectiva, no podemos dejar que estos discursos se continúen multiplicando; debemos defender lo que se ha logrado».

«Todos los años hacemos unas jornadas interdisciplinarias de género, y el año pasado recibimos mensajes extremadamente agresivos como nunca antes. El trabajo que hacemos es ad honorem, somos casi 30 estudiantes que hacemos este trabajo en pos de la protección y asesoramiento para personas que se encuentren en situaciones de violencia de género» Génesis Pilla.

En relación al concepto jurídico del femicidio, la abogada detalló que «el Presidente mostró un profundo desconocimiento cuando se refirió al concepto de femicidio y sobre las identidades de género. Habló en contra de esa tipificación cuando no todo homicidio contra una mujer lo es: para esto debe haber violencia de género enmarcada en un contexto especifico. El concepto surge de una reforma del año 2012 que tipificó estas conductas en reconocimiento de los derechos de las mujeres para protegerlas. Lo grave de estos dichos es que desconocen que tan solo el 60% de los homicidios contra mujeres son descriptos como femicidios«.

En ese sentido, Pilla agregó que «estamos en una situación de emergencia; en 2024 tuvimos un femicidio cada 30 horas, no podemos hablar de una baja o algo que justifique no proteger a las mujeres contra la violencia machista. El femicidio es un agravante del homicidio simple. El homicidio tiene penas de 8 a 25 años de prisión, cuenta con doce agravantes y solo dos son femicidios. Esto se pone en tela de juicio por una cuestión ideológica y desacreditar otras cuestiones como la educación sexual integral también desde el desconocimiento. Estamos consternadas y preocupadas».