GASTÓN SANCHO – OLIMPO

Olimpo se renueva para la próxima temporada en la Liga del Sur. Tras la salida de Leandro Iribarren, en los últimos días se confirmó la llegada como orientador de la local de Gastón Sancho, quien tendrá su primera experiencia en un plantel de primera.

El ex defensor aurinegro nos comentó que rápidamente se pusieron de acuerdo con la dirigencia, más allá de las ganas de él de poder pegar el salto luego de varios años dirigiendo formativas. Además resalto: “Me interesó la propuesta de proyectar los valores del club y como ya venía trabajando en eso me pareció una buena idea” como también de generar en el jugador un sentido de pertenencia, que el mismo se sienta participe del club y que se la juegue en cada partido.

Con respecto al grupo de trabajo mencionó: “La idea básicamente es hacer algo similar de lo que se venía haciendo, la base del plantel es la que jugó la ultima parte del 2019 y la que iba a jugar en el 2020”

“La liga es seria y vamos a competir de la mejor manera. Pero teniendo en cuenta que nosotros queremos proyectar los chicos para la competencia superior que juegue Olimpo”

En lo personal, Sancho destacó que es una gran oportunidad, que si bien podría haberlo hecho antes, él no se sentía preparado para afrontarlo. Por su parte a la hora de disputar los partidos dijo: “Me baso mucho en la características del jugador que tenga. No pongo mi sistema sobre el jugador” y con referencia al juego aclaró: “La idea es intentar jugar bien, al ras del piso sin dividir la pelota. Por eso digo que a mi me gustan los equipos flexibles y dinámicos”

Foto: La Nueva