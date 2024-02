Gabriela Rozas Dennis, coordinadora de programas de prevención del dengue

El día de ayer, la Secretaría de Salud del Municipio confirmó la detección de tres casos de dengue autóctonos en la ciudad de Bahía Blanca, todos pertenecientes a un mismo grupo familiar. Por ello es que se han reforzado los operativos de prevención, así como también resulta necesario recalcar las medidas a tomar por la población.

Gabriela Rozas Dennis es la coordinadora de los programas de prevención del dengue dentro de la Secretaría de Salud local. En comunicación con Radio Urbana afirmó que «tenemos dos casos confirmados y uno sospechoso. Era algo que podría suceder, por lo que veníamos trabajando mucho en prevención. Hace años que el vector está presente en Bahía Blanca, por lo que resultan muy importantes las campañas de prevención. Esto no significa que de ahora en más todos los casos de dengue sean autóctonos ni que habrá un brote masivo, porque no se transmite de persona a persona. Es la primera vez que tenemos un caso de dengue autóctono en la ciudad«.

¿Cómo se trabaja desde la Secretaría de Salud con cada caso sospechoso de dengue? «Activamos un protocolo que se llama «Bloqueo» en la zona, no porque esté lleno de estos mosquitos, pero sí porque, ante la posibilidad de que hubiese gente con dengue, evitar que se lo transmitan a los mosquitos y el virus se expanda. Ingresamos a la casa de la persona, se hacen rastreos, se fumiga para eliminar al mosquito y se eliminan los posibles criaderos».

«Desde el inicio de síntomas son unos cinco días que el virus se tiene en sangre, una vez pasados ya no contagia. Es importante que la persona que pueda tener dengue concurra a una Unidad Sanitaria para ser visto con un médico que determinará si es sospecha de dengue, y allí se ponga en comunicación con Epidemiologia de Salud. La persona no debe deambular, debe quedarse en su casa para no ser picado y expandir el virus» Gabriela Rozas Dennis.

Particularmente, Rozas Dennis detalló que «las recomendaciones son las mismas de siempre, que debemos reforzar porque cuando sucede el primer caso se presta mas atención. Tener en cuenta que este mosquito no crece en aguas corrientes, necesita un recipiente que acumule agua y tenga paredes. Hay que tirar agua hirviendo cada dos días sobre las rejillas para cortar el ciclo de crecimiento del mosquito, poner una tela mosquitera y limpiar las zonas de acumulación de agua estancada«.

Sobre el mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue, la profesional detalló que «ha sido encontrado en diferentes lugares de Bahía Blanca. Le pedimos a los vecinos que nos avisen en caso de avistarlo así se refuerzan las medidas de prevención para evitar los casos, y podemos asistirlos para que se eliminen todos los elementos que puedan servir de criaderos de mosquitos. Quienes tengan buena vista lo podrán detectar bien, es negro bien oscuro con marcas blancas en las patas. Es fácil de distinguir al mosquito vector del dengue ya que no es habitual encontrarlo a la noche, suele estar de día, busca lugares con sombra, y su característica es que pone los huevos pegados a las paredes de los recipientes, por eso la importancia de cepillar antes de vaciarlos».

Ante presencia del mosquito en la vivienda consultar en: Secretaría de Salud: salud@bahiablanca.gov.ar / teléfono: 5506036. celular del Programa Dengue: 291 535 7708, o Departamento de Epidemiología (vía Whatsap): 2914979614 o Departamento Ambiente: teléfonos: 4554549/ Vieytes 567.

«La persona que tuvo dengue ya no contagia ni al mosquito, ya posee las defensas para combatirlo, pero puede estar a merced de una segunda infección de una variante del primer virus, y puede derivar en un dengue grave. Si alguien ya tuvo debe extremar el cuidado, el dengue secundario puede derivar en un caso grave. Lo principal es no automedicarse. La persona que recurre a un centro médico debe tener síntomas que no sean ni gripe ni resfrío, el dengue no genera eso» Gabriela Rozas Dennis.