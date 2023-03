Gabriela Rozas Dennis, coordinadora de programas de prevención del dengue

Crece la preocupación en toda la Provincia de Buenos Aires por una disparada en los casos de dengue: ya son 531 los confirmados positivos, de los cuales 494 son autóctonos. Por eso es que tanto el Gobierno bonaerense como el municipal se encuentran reforzando la prevención.

De ello hablamos con Gabriela Rozas Dennis, coordinadora de los programas de prevención contra el dengue dentro de la Secretaría de Salud local. Afirmó en primer lugar que «el virus no se contagia persona a persona, sino que se necesita al mosquito; ahí tenemos que apuntar. El mosquito tiene que picar a una persona que tenga el virus en sangre hace una semana. Hay que trabajar sospechando cada síntoma febril pero sin resfrío. Recomendamos acudir a cualquier Centro de Salud cercano y no automedicarse».

¿Cómo se debe combatir al mosquito? La especialista marcó que «debemos trabajar en el control de todos los criaderos en la zona urbana de la ciudad. El dengue prefiere agua limpia, pero no significa que no esté en agua más oscura. Por eso fomentamos el cepillado de las piletas antes de guardarlas o taparlas, vaciar las canaletas, los neumáticos que queden en la intemperie o los floreros adentro de la casa con plantas».

«A partir de que el mosquito pica, hay dos días hasta que arranca la fiebre. Eso indica que existe el virus en sangre. Pasado unos días, se puede replicar el virus y a través de otro mosquito inocularlo a otra persona» Gabriela Rozas Dennis.

En @BAProvincia tenemos 531 y 226 casos de dengue y chikungunya respectivamente, de los cuales 494 son son autóctonos de dengue y 133 de chikungunya. Estamos en el máximo al momento pero muy por debajo de los brotes de 2015-2016 y 2019-2020. Signos de alarma y prevención👇🏾 pic.twitter.com/ND4eSXf8UV — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 28, 2023

Rozas Dennis aseguró que «todavía no hay casos positivos en Bahía Blanca, aunque aumentaron los lugares donde aparece el mosquito. Es una enfermedad de denuncia obligatoria cuando hay casos sospechosos. Este mosquito es domiciliario y se suele alejar de las periferias, aparece más bien en las zonas urbanas».

Además, la profesional agregó que «desde el 2009 venimos controlando esto desde el Municipio. El dengue suele tener epidemias cada tres años. Las de 2016 y 2020 han sido las peores. Por eso hemos reforzado muchísimo las tareas de casa por casa en lugares donde hay mosquitos presentes. También hay trampas para detectar huevos».

Por último, informó cómo impacta la presencia del virus en las personas: «No hay tratamiento específico para el dengue, sino que más bien es un tratamiento sintomático con acompañamiento a la persona. El virus del dengue es complejo porque tiene cuatro presentaciones; cuando una persona se enferma con una de las cepas genera inmunidad pero únicamente para esa variante. La mortalidad del dengue es muy baja, pero las personas que ya han tenido dengue están expuestas a una segunda infección, y si es con otra variante es más probable que desarrollen una enfermedad grave».

En este sentido, desde el Municipio informaron que este viernes habrá una jornada de limpieza y descacharrización en el barrio Patagonia desde las 8:30 en la plaza de Caleu Caleu y Pehuén. Allí se ubicará un contenedor para que las y los vecinos desechen recipientes en desuso que pueda acumular agua.