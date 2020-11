Desde la provincia de Buenos Aires, habilitaron la vuelta a clases presénciales en varias localidades. Bahía Blanca, al pasar a fase 4, estaría dentro de las condiciones dadas para realizarlo, pero no todas las instituciones educativas presentaron protocolos. Hablamos con Gabriela Delfino, Secretaria Adjunta de SUTEBA local: No estamos en condiciones para volver a las clases presenciales. Vemos una decisión absolutamente desacertada. Si volvemos a clases de esta manera el protocolo recae en nuestros hombros, si hay contagios la responsabilidad es nuestra, nosotros no somos personal de salud”.

Delfino explicó que es irrisoria la vuelta a clases presenciales a esta altura del año cuando el ciclo lectivo está finalizando: “Estamos a mediados de noviembre, las clases en el secundario terminan el 30 y en primaria el 15. No hay ninguna razón pedagógica que sostenga la revinculación. Entregamos una nota de rechazo a esta decisión en la Jefatura Distrital. Nos dijeron que de las escuelas públicas de bahía nadie entregó protocolo”.