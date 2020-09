La ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malec, el Ministro de Hacienda, Pablo López y la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, se reunieron con representantes de los gremios docentes para comenzar la negociación paritaria en el marco de la mesa técnica salarial. Hablamos con Gabriela Delfino, Secretaria Adjunta de SUTEBA local: “En marzo empezaron las clases luego del acuerdo del 16,6% de aumento en 3 cuotas. En junio terminamos de cobrar la última parte del aumento. Estamos teniendo un básico de $13.700, sigue siendo muy bajo y las negociaciones se hacen sobre ese básico, que no es nuestro salario de bolsillo, por lo que los aumentos terminan siendo bajos”.

Delfino opinó que el conflicto de acceso a la conectividad debería trabajar en la mesa técnica salarial: “Desde el primer día salimos a garantizar la continuidad pedagogía, arrojándonos a la virtualidad sin tener los recursos.”

Con respecto al debate la vuelta a clases presenciales, Delfino sostuvo que no sería posible y el eje de preocupación debería estar en la situación sanitaria:” Desde Juntos por el Cambio por supuesto que no nos consultaron a lxs docentes. Instalar el debate de la presencialidad es no preocuparse por la salud de lxs niñxs, sus familias ni los docentes”. En vez de preocuparse por la presencialidad deberían estar preocupados por lo que se necesita ahora”.