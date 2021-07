Gabriel Sanhueza Olimpo

Charlamos con Gabriel Sanhueza, arquero de Olimpo, sobre lo sucedido en Villa Rosas y lo que se vendrá en el desquite ante Libertad.

Luego de quedarse con el triunfo en el partido de ida, la semana comenzó de otra manera para los dirigidos por Gastón Sancho: “Después de un triunfo así se arranca la semana con otra motivación y muchas expectativas”

Analizando el encuentro en el Carminatti: “Va a ser un partido muy duro. Ellos van a salir a buscarlo, pero nosotros estamos sólidos en todas las líneas y vamos a salir a buscar el partido”

Sobre la chance de atajar en condición de local: “Primera vez que voy a jugar en el Carminatti, ansioso por esta oportunidad, pero tratando de tomarlo con tranquilidad”

“Tenemos dos resultados a favor, no vamos a depender de eso, sobretodo para no depender de un tercer partido, tenemos la chancee de eso y no la vamos a dejar pasar”