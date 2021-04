Las autoridades de los Hospitales públicos provinciales y municipales emitieron un comunicado apelando a la responsabilidad ciudadana.

Aseguraron que, en los últimos 15 días, la cantidad de personas que requirieron hisopados, hicieron consultas o necesitaron internación se han multiplicado de una manera que ni siquiera vimos en todo el año pasado. Hablamos con Gabriel Peluffo, Director del Hospital Penna: “Por más camas que pongamos. Si los contagios se siguen multiplicando no va a cambiar la cosa. Si seguimos así, hay gente que no va a poder tener atención médica. En algún momento se va a dificultar conseguir camas en terapia. Tenemos gente menor de 50 que requiere atención especializada, cosa que en la primera ola no vimos”.

Peluffo analizó que cuando se registra un determinado número ya no tiene que ver con los testeos: “Los pacientes se identifican por sintomatología sin necesidad de testeo”.

Además explicó que, cómo todos los hospitales, harán un plan de reducción de cirugías programadas, de atención en consultorios externos”.

COMUNICADO COMPLETO