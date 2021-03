La ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva en los hospitales preocupa nuevamente, al superar el 70%. En la ciudad hay un total de 31 camas, nueve están disponibles.

Hablamos con Gabriel Peluffo Director del Hospital Penna: “Tenemos una gran demanda de atención de otras patologías. En este momento estamos re calculando según la necesidad. Volvemos a hablar del estrés o colapso del sistema sanitario. Eso va a depender de los números que tengamos. Nosotros pensamos que seguramente debe haber un sub diagnóstico importante. No obstante no se está testeando todo lo que se debe testear

“Vacunamos 4.576 personas hasta ahora, y del hospital tenemos al 70% de lxs trabajadorxs, contando el porcentaje que no quiere vacunarse”

Peluffo repasó cómo viene la campaña de vacunación en el Hospital Penna: “Vacunamos 4.576 personas hasta ahora, y del hospital tenemos al 70% de lxs trabajadorxs, contando el porcentaje que no quiere vacunarse. La gente que está en primera línea de atención, todas personas que trabajan al pie de la cama del paciente, están en su mayoría vacunados. Estamos en un momento donde la gente se acostumbró a esto y deja de seguir algunas medidas. Pero en el mundo vemos que se vuelven a cerrar actividades”