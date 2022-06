Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna

En la previa de este fin de semana largo, el Hospital Municipal se vio obligado a tomar medidas restrictivas en cuanto al ingreso de pacientes por una saturación de camas ocupadas en las áreas críticas. ¿Cómo afectó esto al otro gran nosocomio de nuestra ciudad?

Gabriel Peluffo, director del Hospital Interzonal Penna detalló que «nosotros en este momento no tenemos saturación de camas«. Enumeró por su parte que hay camas libres en terapia intensiva, también en la unidad coronaria (1 ocupada de 5 disponibles), en la UTI pediátrica (5 de 8), en pediatría (21 de 32), y en cuidados especiales (9 de 19).

El pediatra agregó que «vemos un aumento estacional, como todos los años, pero estamos trabajando relativamente bien. Son lugares específicos, la emergencia y la UTI de adultos suelen ser los más críticos, pero este fin de semana no hemos estado saturados«. Aún así, el gran problema sigue siendo el mismo: «En el área clínica tenemos pocos profesionales. Tratamos de cubrir todos los días de la semana pero a veces no se puede, no hay médicos. Todos los hospitales los están pidiendo, nos peleamos para conseguir médicos que hagan emergentología».

«Ya se hicieron llamados, contactos con otros lugares para traer gente, pero es muy difícil. La situación de emergencia es complicada en todos los hospitales. Cuando pasa en todos los hospitales esto se multiplica, no es tan sencillo. No es cuestión de decidir. Hace dos años estamos en la gestión y nos sigue constando conseguir médicos para la emergencia» Gabriel Peluffo.

¿Qué otras dificultades aportan a esta problemática? En primer lugar, el director del Penna aclaró que «la mayoría de las patologías que se ven en guardia no son ni siquiera para que vengan al hospital. De los pacientes que ves en guardia, el 80% no debería acercarse al hospital, son para consultorios externos y unidades sanitarias».

Por otro lado, explicó que «hay un aumento lógico de la demanda esta época por patología respiratoria, por lo que aumenta normalmente la ocupación de camas. Eso sumado con los accidentes de tránsito y demás, aunque son siempre más o menos de las mismas características, solo que antes no se hablaba tanto del tema. Hoy el ojo está puesto más en las cuestiones hospitalarias».