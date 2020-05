Gabriel Peluffo director del Hospital Penna

En nuestra ciudad no se detectaron nuevos casos de covid-19 desde hace 8 días, según datos de la Municipalidad. Hablamos con el director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo: “Las estadísticas que tenemos hoy habla a las claras que la cuarentena y el aislamiento dan resultado. Es importante para preparar y no saturar el sistema sanitario”.

En este marco, se confirmaron nuevos pacientes recuperados de coronavirus.

“Hay que ser juicioso y criterioso en la toma de decisiones con respecto a la flexibilización del aislamiento”, explicó el doctor Gabriel Peluffo.

Por otra parte, remarcó: “Llegar a la dirección del hospital con una pandemia no es la mejor situación y, no solo eso, sino también que encontramos trastornos con el agua, la refrigeración, la calefacción, perdida de gas, rotura de techos, no teníamos esterilización, además la sala de parto estaba pésima y paralizadas las obras por falta de pago. Pero es lo que nos tocó y los cuatro directores que asumimos en enero la dirección, lo hicimos con mucha responsabilidad y estamos poniéndole el pecho a las balas”.

Para finalizar, señala que “a nosotros, los médicos, que manejamos hospitales nos da temor salir de la cuarentena por un posible desborde del sistema sanitario. Frente al riesgo de salud, la economía queda relegada”