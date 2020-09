Gabriel Peluffo director del Hospital Interzonal de Agudos José Penna

Se llevó a cabo una reunión virtual entre los directores de hospitales y el Municipio ante la preocupante situación epidemiológica en Bahía Blanca. El director del Hospital Interzonal de Agudos José Penna, Gabriel Peluffo, indicó: “Solicitamos una reunión debido al aumento progresivo de casos y alertamos que vemos en riesgo la capacidad de atención que tenemos en la ciudad”

El Comité de Contingencia para el Coronavirus informó esta mañana que se registraron dos muertes en Bahía Blanca y 136 casos positivos.

“Le pedí al Intendente que comunicara de manera real que el riesgo de que el sistema colapse es inminente”

En tanto, mencionó la problemática que atañe al sector de la salud. “A partir de las medidas aperturistas, estamos viendo mas circulación, contagios, enfermos y camas ocupados. Ayer a la tarde no conseguíamos camas, estaban las ambulancias dando vueltas” y que “A este nivel de contagios está en riesgo la capacidad de atención, hablamos de política sanitaria no partidaria”

Y remarcó: “La realidad, si seguimos en este nivel de contagio y, en este nivel de aumento de casos, el sistema colapsa”

También expuso que: “No es cuestión de armar camas, la cama sola es un mueble, sino tengo un clínico o un terapista no hago nada”. “Hace 3 semanas teníamos 20 casos de promedio y, en un día tuvimos 136” y que ante este escenario “me asombra y me asusta que nos acostumbremos a decir la cantidad de muertos como si no pasara nada”, enfatizó.

El Municipio, junto a directores de hospitales, brindará mañana una conferencia de prensa sobre la situación sanitaria de Bahía. “Si el texto que está confeccionando acuerda con lo que pensamos los directores, acompañaremos la conferencia de mañana”, concluyó Peluffo.