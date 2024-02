Finalmente, hoy se llevará adelante en el Concejo Deliberante una nueva sesión extraordinaria en la cual se tratarán cerca de 40 expedientes. Entre los mismos se destacan ciertos pedidos de informes a empresas como EDES y ABSA, el aumento de la tarifa de taxis, y la emergencia en transporte impulsada por el intendente Susbielles hace dos semanas.

Gabriel Chiuccariello, dueño de Transporte San Gabriel, explicó en comunicación con Radio Urbana que «la situación es preocupante y crítica, por la quita de subsidios y los aumentos de insumos. Los repuestos aumentaron un 270%, las gomas un 400%, y de noviembre a la fecha superamos el 120% de aumentos en nafta. Los subsidios del Gobierno nacional representan cerca del 30% de nuestros ingresos, y ya venían atrasados desde el año pasado. Nuestro estudio de costos nos arroja un valor del boleto de $1.400 sin subsidios«.

Ante el contexto de alta inflación que impacta en costos y usuarios y la eliminación del sistema compensador de subsidios al interior del país, he decidido remitir al @HCD_BahiaBlanca el decreto de declaración de emergencia en el sistema de transporte público de pasajeros local. pic.twitter.com/exPavx4Tru — Federico Susbielles (@fsusbielles) February 9, 2024

«Nos hemos reunido con el intendente, y de ahí me quedé con la sensación de que hay una buena predisposición para que se solucione el problema. Nuestra empresa tiene 320 empleados» Gabriel Chiuccariello.

En ese sentido, agregó que «recibimos el subsidio de Provincia y de la Municipalidad por boleto transportado; esos no parece que sufrirán modificaciones, pero no sabemos qué va a pasar. La única manera que tenemos de afrontar los gastos es con subsidio o con el valor del boleto. No podemos salir mañana a decir cuanto valdrá el boleto, por lo que necesitamos esa respuesta del Municipio».

Por último, Chiuccariello aseguró que «un boleto de $1.400 pesos contempla los aumentos hasta el día de hoy contando la suba de combustibles y los aumentos de repuestos. Si hay más aumentos, la tarifa seguirá aumentando. El problema no es de ahora, hace meses que venimos mal a raíz de los fuertes aumentos. El nivel de pasajeros fue recuperado post pandemia, por suerte esa parte del transporte está bien. Posiblemente la suba del pasaje genere que menos gente viaje en colectivo, pero también es posible que la gente que viaja en auto, a raíz de los aumentos en nafta, se vuelque al transporte público».