GABINO BELLEGGIA – BELLA VISTA

Tras la eliminación en el Regional Amateur para Bella Vista, conversamos con Gabino Belleggia, delantero del elenco gallego, para hacer un análisis de lo que ha sido este torneo y lo que se vendrá en la Liga del Sur.

Con mucho optimismo pese a la derrota del ultimo fin de semana, Gabino remarcó, “Si bien sabemos que estamos sin chancees de poder continuar en el torneo, preparándonos para el domingo que aunque no sea un partido importante para muchos de los chicos creo que si”

Una de las cuestiones donde Bella Vista no logró hacerse fuerte, fue la localía, y el oriundo de Carhué lo reconoció, “Fue algo que no nos venia pasando, durante muchos años Bella Vista ha sido siempre fuerte de local, en este tipo de torneo no podes cometer estos errores y en este los cometimos”

Tras la derrota que sentenció al elenco de Schumacher de no poder jugar la final por un ascenso al Federal A, Belleggia dejó sus sensaciones de lo vivido en este campeonato. “Resumiendo en síntesis los partidos que tuvimos de local, la falta de eficacia a la hora de poder concretar. Fuimos un equipo en donde no nos sentimos superiores”

Además fue autocritico al hablar de que fue lo que le faltó al equipo, “Generamos muchas situaciones de goles, pero bueno nos faltó concretar en muchas que tuvimos para convertir y en estos torneos no hay margen de error”. También dijo, “Las veces que nos llegaron nos golpearon fuerte y quieras o no se pierde la confianza. Ya cuando vas de atrás se hace cuesta arriba y lo vas a buscar por inercia, dejando muchos espacios atrás”

Por otra parte, destacó el trabajo del club para este año que arranca, “Bella Vista en los últimos años le ha dado la posibilidad a varios chicos del club para mostrarse y eso ha sido bueno e importante”

“Para nosotros en particular es un año muy importante, es el centenario del club, estamos trabajando duro y tratando de dar lo mejor para poder llegar a la Liga”

Por último, se lo notó contento por volver a disfrutar de este deporte dentro de una cancha, “Después de tantos meses por la pandemia, tuvimos esa oportunidad de jugar, contento porque se volvió y se siente eso hermoso para el jugador que es estar dentro de una cancha”