El día de ayer, la Cámara de Casación ratificó la condena en primera instancia a Cristina Fernández de Kirchner por la denominada ‘Causa Vialidad’. La misma arrojó seis años de prisión para la máxima dirigente opositora, sumado a una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Aún así, todavía resta la confirmación del fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia. El hecho despertó los más intensos repudios por parte de distintos referentes.

Francisco Durañona, dirigente político del ‘Movimiento Arraigo’ y ex senador provincial, marcó que «el fallo no es ninguna novedad, no sorprendió a nadie lo resuelto por la Cámara de Casación. Estamos hablando de tres jueces que han tenido un vínculo público con Macri, son jueces que ya han ratificado fallos contra Cristina luego de tener encuentros en Casa Rosada y tras jugar al pádel con el ex presidente. También los jueces del Tribunal Oral y el fiscal Luciani, quienes jugaban al fútbol en la quinta de Macri. No es nueva la persecución a lideres políticos del peronismo. Hay una cultura desde el establishment y los círculos de poder que tratan de instalar conciencia de que el peronismo es una mala palabra, un movimiento político corrupto».

«Es un deja vú de lo que sucedió entre 2016 y 2019: Avanzar en una feroz persecución para eliminar a la máxima dirigente de la oposición. Saben que no hay forma de enfrentar a Cristina frente a la decisión del electorado en cuanto a modelo de país. Por eso recurrieron a lo más bajo, que es eliminarla, proscribirla y tenerla sometida permanentemente a un dictamen social, mediático y judicial» Francisco Durañona.

En ese sentido, el dirigente agregó que «los casos que intentaron condenar a Cristina han sido absurdos, siendo que en la mayoría de ellos terminó sobreseída. El propio procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, quien fue designado por Milei y trabajó en la redacción de la Constitución del ’94, recordó que quien tiene la responsabilidad administrativa en el Estado es el jefe de Gabinete. Específicamente en este caso de Vialidad, Cristina no puede tener responsabilidad penal por como se dividió la responsabilidad en la Constitución del ’94. Y lo raro es que es la única condenada, sus jefes de gabinete ni siquiera fueron imputados sino que fueron citados como testigos. Se termina consolidando un círculo que está orientado a eliminar a la principal líder de la oposición de Milei».

Por último, consultado sobre cómo puede la Justicia sobreponerse a estas irregularidades, Durañona opinó que «lo primero que se necesita es voluntad política, una vocación que Alberto Fernández no tuvo para avanzar en la reforma judicial que Argentina necesita. Esto no es una cuestión de avanzar en reformas que protejan a dirigentes peronistas; todos los funcionarios públicos deben estar expuestos a la investigación y la transparencia. Si uno analiza el nivel de aceptación de la justicia, tiene un rechazo que está a la par de la política. La Justicia funciona mal, no llega a los territorios, es de difícil acceso, no hay defensores oficiales ni fiscales. Lo primero que hay que hacer es ampliar la Corte Suprema, no puede tener solo cuatro miembros con dos que inicialmente ingresaron por decreto».