Durante los días 19 y 28 de junio de 2020, se llevó a cabo una encuesta sobre la situación de endeudamiento de los hogares de Bahía Blanca. “En los barrios populares se endeudan porque no pueden garantizar cuestiones básicas para una familia, se vulneran sus derechos mas básicos”, Francisco Cantamutto Economista, Docente e investigador de UNS-CONICET-IIEES

El informe comienza reflejando la compleja situación socio-económica que atraviesa el país desde hace algunos años se ha tornado más difícil en el curso de la actual crisis mundial vinculada a la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Nuestro proyecto original, en febrero, era hacerlo en los barrios y debido a la pandemia debimos buscar otra manera de recolectar datos. Esto genera problemas para acceder en los barrios populares, no hay capacidad de pago de paquetes de datos, teléfonos o computadores sofisticadas para responder esta encuesta”. Sin embargo, menciona que “lo que encontramos es que si casi la mitad de los hogares tiene deuda, en los barrios populares son 3 de cada 5 hogares. Mientras que uno de cada cuatro tomó para pagar deuda y uno de cada cinco para alimentos”

En dicha encuesta, se recolectaron un total de 1064 encuestas válidas. 1 de cada 9 personas no tiene ninguna cobertura de salud. Esta proporción crece de forma alarmante en algunas categorías ocupacionales: no tienen cobertura de salud 3 de cada 5 personas desocupadas, 3 de cada 5 dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, 1 de cada 4 personas ocupadas en negocios familiares y 1 de cada 5 estudiantes.

“Los hogares que tienen deuda y cuentan con bajos ingresos, caen en una dinámica donde, no solo se vulneran sus derechos, sino que se duplican porque está el peso de esa deuda”.

Las desigualdades de género parecen haberse profundizado con la crisis sanitaria.

1 de cada 3 mujeres y 2 de cada 3 personas trans tienen ingresos menores a la canasta básica total, mientras que 1 de cada 4 hombres está en esta situación. De conjunto, 1 de cada 4 personas vive en hogares que no alcanzan el consumo básico, o apenas lo logran cubrir.

Por otra parte, las personas más jóvenes y las de mayor edad presentan menores niveles de deuda. Entre estudiantes y jubilades, 1 de cada 6 personas contrajo deudas.

“Se recibieron respuestas de personas de 17 a 78 años, con una edad promedio de 40 años”, finalizó el economista.

Podes ver el informe completo en https://iiess.conicet.gov.ar/images/DDT/doc-trabajo-Nro21.pdf