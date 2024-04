El Presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó ayer por la noche una cadena nacional en la que, lejos de presentar anuncios o medidas, celebró el superávit fiscal conseguido en el primer trimestre de este 2024. ¿Qué representa esto en el contexto económico que atravesamos? ¿Sobre qué ámbitos se ha recortado para solventar este superávit?

Lo hablamos con Francisco Cantamutto, economista del IIESS-CONICET, quien aseguró que «contrario a lo que imaginábamos, no hubo ningún anuncio, sino que certificó el rumbo que se venía tomando. Milei hizo énfasis en que este es el rumbo y no lo va a cambiar. Es todo un gesto hacia los inversores financieros diciendo que no cederán ante presiones para mantener el camino. Un segundo punto es la parcial falsedad de los datos mostrados. Lo que dio superávit fue el primer trimestre del año, pero marzo dio déficit. Y la otra cuestión es cómo se llega a este resultado: Lo principal es el recorte en obra pública, transferencias a las provincias y jubilaciones, generando un desplome en picada de la actividad económica. Esto alimenta a la recesión y daña a la recaudación; cayó el ingreso tributario un 13%, cayeron los ingresos y entrás una carrera difícil de salir. Los impuestos de actividad económica han caído».

«En estos meses de abril/mayo/junio habrá algo de liquidación de cosecha, lo que le puede dar aire al Gobierno para lograr una inflación menos peor. Si se liquida una parte de la cosecha que pise el dólar, el dato inflacionario solo vendría por las tarifas. Al bajar la demanda, no se genera inflación en productos» Francisco Cantamutto.

El economista agregó que «esto no es sostenible. Lo señala el FMI, es un buen gesto pero según ellos falta calidad en el ajuste. Lo que se está haciendo es no pagar las cuentas a jubilados, a la salud, a las universidades, a las provincias. Esto que se festeja como algo histórico solo afecta a nuestra vida cotidiana: Las escuelas no funcionan, no se puede sacar un turno en el hospital, se recortan fondos que hacen dar clases sin calefactores o luz. Es un problema económico, ya no es político; si le sacás plata a la gente, no compran y genera recesión, lo que hace que el Estado no recaude. El truco para mostrar el resultado positivo es dejar de pagar. Es insostenible a largo plazo esta situación desde todo ámbito».

Por último, Cantamutto señaló también que «no hay señales de recuperación de ningún tipo, solo se ven indicios de caída del nivel de actividad. Solo pueden hablar de recuperación aquellos sectores que no estén afectados por la recesión y la caída de ingresos, que no afecta solo a la obra pública o a los jubilados, sino también a los comercios y PYMES que ven afectadas sus ventas. Está cayendo en picada toda la economía«.