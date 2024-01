Florencia López, integrante del IIESS-CONICET

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), dependiente del CONICET local, lanzó un informe en el que detalla la situación de las 21 ferias que funcionan en nuestra ciudad. Allí destacaron la necesidad de, basados en la información recabada, se puedan modificar las normativas locales y elaborar políticas públicas.

Florencia López es estudiante de la carrera de Economía de la UNS, y es integrante del IIESS. En comunicación con Radio Urbana afirmó que «la idea surgió con el fin de tener datos y poder aplicar políticas públicas. Quedamos bastante conformes, desde un inicio solo había datos de cinco ferias en la ciudad, y ahora tenemos 21 relevadas. Puede haber algunas más, pero esas llegamos a relevar. Se tiene más conocimiento de ellas, hay algunas que están hace varios años. Me tocó hablar con una que estaba hace más de diez años, y son más visibles ahora por el contexto».

«Llegamos a datos más precisos a través de la charla con los representantes de las ferias. La mayoría usa las ferias como segundo medio de subsistencia, o bien son emprendedores que tienen su showroom en su casa. Otros tenían su trabajo en la semana y el finde iban a la feria y lo usaban como un ingreso extra» Florencia López.

Por último, López aseguró que «la ubicación es importante porque necesitan vender sus productos. En la feria que me tocó relevar me comentaron que se habían trasladado a distintas ubicaciones, y su último lugar les convenía porque había más gente que transitaba. No siempre se encuentran en un espacio público, a veces es el lugar al que pueden tener acceso. Si es público deben recurrir a permisos, por eso a veces eligen otras ubicaciones. Está bueno diferenciar entre ferias públicas y privadas».