El día de ayer, el Municipio a través de su Subsecretaría de Ambiente celebró la duplicación de la capacidad de reciclado desde que inició esta gestión. Además, anunciaron que a partir de hoy, cada barrio que cuenta con recolección de residuos empezará a tener recolección diferenciada, llegando a 88 barrios en total.

Flavio Fuente, presidente de Bahía Ambiental SAPEM, aseguró que «todo vecino que hoy tiene recolección en la puerta de su casa, va a tener la frecuencia de la recolección diferenciada a partir de hoy. Esta recolección diferenciada se va a sacar en un horario distinto, apuntado a aquellos residuos domiciliarios que en su mayoría son reciclables, que no tienen nada que ver con lo orgánico: Papeles, plásticos, cartones, vidrios, lo sacamos en una bolsa diferente y lo pasamos a buscar diferenciadamente».

«Residuos secos-reciclables son los plásticos, sachet de leche, tetrabricks, latitas, plásticos de cualquier botella que no estén con líquidos o manchados y sucios por algo orgánico. Vos vas a seguir sacando todos los días lo que genera olor» Flavio Fuente.

Todos los barrios que hoy cuentan con recolección de residuos contarán desde el 1 de octubre con recolección diferenciada. El día y horario en que se realizará la recolección en cada uno de los 88 barrios se podrá consultar en la App de Bahía Ambiental Sapem, desde mañana. pic.twitter.com/FbFgnrKdzh — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 30, 2024

En detalle, el funcionario marcó que «cada barrio tiene sus horarios, son dos a contraturno a partir de las 8 am o de las 1 pm. Se podrá ver por internet según tu zona y poniendo tu dirección para saber cuando pasará. Lo ideal es que el vecino que pueda hacerlo, mejor. Si no, no hay problema. Al ser un horario donde únicamente debería estar esa bolsa en el canasto no hay margen de error. No está de más si algún vecino quiere identificarlo con algún rótulo, pero no es necesario que sean bolsas de otro color. El tiempo hay que concentrarlo en separar los residuos y dejar la bolsa lista para llevar a la Ecoplanta. Se va a poner a disposición la App ‘Bahía Ambiental SAPEM’, donde una vez que esté lista va a indicar cuándo pasa la recolección por tu zona y habrá información sobre qué es un residuo seco.».

Fuente explicó en este sentido que «esto es una pata de un gran programa municipal que es Bahía Recicla. Es una parte del trabajo que hace la Subsecretaría de Ambiente en las escuelas, mediante obras de teatro y aprendizaje lúdico. Le comentan a los más chicos cómo separar y que separar, y dejamos un contenedor exclusivo para la escuela que pasamos a recolectar una vez por semana. El destino de estos residuos es la Ecoplanta. Tenemos dos lugares en Bahía Blanca donde llegan los residuos domiciliarios, ese y Rellenos Sanitarios. Esto está apuntado a que llegue lo más posible a la Ecoplanta, donde es separado, enfardado y después se comercializa en el mercado de productos reciclables, o en otros casos se usa como materia prima para sus productos».