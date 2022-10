El pasado viernes el INDEC comunicó los números de inflación correspondientes al mes de septiembre a nivel nacional: los precios aumentaron un 6,2% en promedio, alcanzaron el 66,1% acumulado durante el 2022, y llegaron al 83% interanual. En ese marco, la situación se vuelve aún más notoria cuando analizamos los precios de los alimentos.

Sobre esto hablo Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, destacó que «en los excesos de la suba de precios hay que buscar a los responsables. Aquí tienen que auditar a los mayoristas. Somos tres en la cadena, si fuésemos diez es más difícil. Acá solo tenés fabricante, distribuidor y vendedor, no hay forma de no poder encontrarlo».

#DatoINDEC #IPC: la división con mayor alza mensual en septiembre 2022 fue Prendas de vestir y calzado (10,6%); y la de menor, Comunicación (2,5%) https://t.co/lDqHgfM1ME pic.twitter.com/pJ3DocY6bR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2022

«El tema es el bolsillo de nuestros clientes y hasta dónde resiste la gente. Al día 15 parece que es fin de mes, no alcanza la plata» Fernando Savore.

Savore ejemplificó con casos concretos: «Una botella de aceite la pagamos $360 hace 30 días. Ahora la empezamos a pagar $900 de un día para el otro. Por fuera del AMBA los precios cambian de forma agresiva. Lo mismo pasó con el azúcar, de $117 a $220. Los aumentos son tremendamente agresivos. Hace 15 días me reuní con la subsecretaria de Comercio, y nos dijo sobre el aceite que se tienen que vender a $404, no lo encontrás en ningún lado. El mayorista a nosotros nos cobra $829″.

¿Qué debe hacerse entonces para evitar estos aumentos? El almacenero opinó que «tienen que aplicar mano dura. La Secretaría de Comercio debe tener la decisión de entrar y pedir la información necesaria para saber dónde están los aumentos».

Concluyó al marcar que «desde que asumió Tombolini -actual secretario de Comercio- no nos llamaron. También me reuní con la industria, y me dicen que ellos salen con el precio correcto. Hay que encontrar a los responsables, y no es tan difícil. Los empresarios crecieron más y tienen más poder que el Gobierno. Hay que ponerse y enfrentarlos».