Fernando Herrera, presidente de APESO

Teniendo en cuenta la importante cantidad de bonaerenses, tanto consumidores como comerciantes, que aún no tienen Cuenta DNI, la Asociación de Pequeñas Economías del Sudoeste (APESO) está llevando adelante distintas charlas para acercar los beneficios de la billetera digital a la gente.

Hoy estarán en la sede del Club Villa Nocito (Manuel Molina 1820) a partir de las 16:30 con una charla destinada para las y los usuarios. El presidente de APESO, Fernando Herrera, destacó que «venimos trabajando con esta herramienta de inclusión financiera innovadora que los bahienses podemos observar, sobre todo en los negocios del centro. Debe estar acompañada de una educación financiera paralela para los negocios de barrio, quienes son uno de los grandes beneficiarios».

A su vez, resaltó el beneficio que significa la medida para ambos sectores involucrados: «El negocio de barrio vende más y los vecinos tienen descuentos importantes en su cercanía. Para una familia que se organiza los ahorros pueden llegar hasta 6 o 7 mil pesos por mes. En este marco difícil en cuanto a los ingresos eso puede representar ahorros importantes».

Herrera afirmó que previo a la charla «hicimos un relevamiento con algunos comercios adheridos a nuestra cámara. Hay sectores de la ciudad donde todavía no hay mucho desarrollo de la medida. En Villa Nocito no hay gran cantidad de usuarios, y hay negocios que no conocen su funcionamiento. Hay un 70% que no usa Cuenta DNI y podría hacerlo. A esos sectores queremos llegar, y a eso apuntan nuestras charlas y capacitaciones».