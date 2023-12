A tan solo dos días del traspaso de mando a nivel nacional, se dispararon los precios de los distintos productos de la canasta básica a raíz de la incertidumbre por la política económica a implementar por el próximo Presidente de la Nación, Javier Milei. Es por ello que la Cooperativa Obrera advirtió a través de carteles en sus góndolas que «se están llevando adelante intensas negociaciones con fabricantes», por lo que existe la posibilidad de «algunos faltantes en góndola y la presencia de marcas alternativas que nos permiten garantizar el abastecimiento».

Fernando Heredia, gerente de Compras de la Cooperativa Obrera, se refirió al tema en comunicación con Radio Urbana: «No puedo poner a todos los fabricantes en la misma bolsa, pero estamos teniendo de parte de empresas multinacionales o nacionales muy grandes pedidos de aumentos que nos parecen ilógicos. Estamos negociando con los proveedores, y conseguimos además alternativas de precios en la misma familia de productos para que la gente en la góndola pueda elegir. Son semanas complejas por la incertidumbre de lo que va a pasar. Algunas actualizaciones las hemos trasladado a góndolas, y otras no las hemos podido explicar, por lo que optamos por alternativas e interrumpir la venta hasta llegar a un acuerdo con un precio razonable».

«Va a empezar a suceder que los productos van a estar tan caros que la gente no los va a poder comprar. La mente de la Cooperativa está más puesta en el consumidor que en el rendimiento de la góndola. La mayor cantidad de la gente va a empezar a elegir por precios, lo sabemos porque hemos vivido otras épocas duras» Fernando Heredia.

¿Qué productos particularmente se vieron más afectados por los aumentos? Heredia detalló que «fueron gaseosas, panificados industriales, algunos productos de limpieza como jabones líquidos, etc. Empezaron a tocar varios rubros del supermercado y por eso la cartelería que pusimos. Fueron aumentos mayores al 70% anunciados antes de lo que se supone como una futura devaluación. No encontramos una respuesta lógica a ese aumento, parece especulación. Por ahora vamos a negociar de otra manera poniendo marcas alternativas, entendiendo que no podemos desabastecer una familia de productos. No pasa en todos los rubros, por ejemplo en la carne o los lácteos se dio menos. Si hay una devaluación no sé qué es lo que puede pasar».

A su vez, agregó que «para ser explícitos, luego de las elecciones se acordó con la Secretaría de Comercio un 5% de aumento en noviembre y un 8% en diciembre. Aparte, a eso se sumó el 70% en algunas empresas, llegando a casi 100% de aumento en los últimos tres meses. La Secretaría de Comercio tuvo una influencia importante en los precios, que estuvo frenado mucho tiempo. No creo que por eso ahora sean justificables estos aumentos».

Finalmente, Heredia explicó que «muchas de estas empresas responden a una casa central que no está en el país, y muchas veces hay cuestiones políticas. Es un tema complejo, un golpe muy importante al bolsillo. Imagino que lograremos un acuerdo con las empresas en los próximos días. Pedimos a las empresas que escalonen los aumentos. Hay que tomarse más tiempo para leer las góndolas, vamos hacia una época donde eso va a ser fundamental, y seguramente va a cambiar la canasta de productos».