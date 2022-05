Fernando García, secretario general de la seccional local de La Bancaria

Desde el sindicato de La Bancaria informaron que se llegó a un acuerdo paritario de un incremento del 60% en relación al salario de diciembre de 2021. Dividido en 4 tramos, será un aumento del 16,1% en enero, 18% para abril, 17% en julio para llegar al total a partir de octubre. Para los meses ya transcurridos, el aumento será retroactivo a pagarse antes del 15 de mayo.

Quien celebró el acuerdo fue Fernando García, secretario general de La Bancaria seccional Bahía Blanca. Destacó que «también se logró un buen bono para el día del bancario, cobertura de $160 diarios para gastos de conectividad y un adicional universal por guardería«.

También detalló que se llegó a esto luego de negociaciones en las que tomaron en cuenta que «los bancos hicieron un estudio de cuál va a ser la inflación anual, y daba entre un 58% y un 64% para 2022, mientras nos ofrecían un 45% en 8 cuotas. Eso se subió al 55% y finalmente al 60% después de las negociaciones». Por último, lamentó que «uno puede tener estos aumentos rimbombantes que vienen a mantener el poder adquisitivo, pero mientras más ganamos también más nos sacan por ganancias».

García se refirió también a la actuación sindical nacional en este contexto de creciente aumento de precios generales. Dijo que la «CGT nacional está teniendo un rol importante en cuanto a los aumentos salariales. Acordó cierta base con el Gobierno para no perder contra la inflación. Todos conocen nuestras diferencias con la CGT desde La Bancaria. Hemos luchado mucho durante el Gobierno de Macri, cuando otros no lo han hecho tanto. Necesitamos que la CGT se ponga en marcha. Por más palabras bonitas, hay que ponerse a trabajar, tanto a nivel nacional como local. No es que no lo hagan, pero es necesario que se refuerce con mas ahínco».

Por último, el referente gremial detalló la situación que se sostiene en la sucursal local del Banco Citi, cuyo inminente cierre pone en peligro el puesto de trabajo de 4 personas. Informó que «el banco ha seguido con todas las normativas y procesos para cerrar una sucursal, y mañana cierra sus puertas. Lo último que tenemos es un pedido al ministro de Trabajo Moroni para que el banco se acerque a charlar con La Bancaria a nivel nacional y buscar alternativas. Aún así, la sucursal ha tenido la aprobación del Banco Central para el cierre, y cuando el BCRA dictamina es cosa juzgada. Proponemos, ya que esta en boga el teletrabajo, que los compañeros puedan hacer tareas desde acá para el área central».