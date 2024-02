Fernando García, secretario general de la Bancaria Bahía Blanca

A pesar del revés legislativo que sufrió la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional insiste en su plan privatizador de las distintas empresas públicas de nuestro país. Tal es el caso del Banco Nación, por lo que desde el gremio de La Bancaria lanzaron una campaña juntando firmas para marcar su contundente rechazo a la iniciativa.

Fernando García es el secretario general de la Bancaria seccional Bahía Blanca, quien aseguró que «estamos juntando 1.500.000 firmas. La meta amplia tiene que ver con el convertir esto en una iniciativa popular. Las firmas y adhesiones van a ir acompañando un proyecto de ley presentado por el diputado Palazzo para recuperar el Artículo 9 de la ley 23.696, que decía que el Banco Nación no era privatizable, y fue derogada por el decreto de este Presidente. Estamos buscando la firma del cliente, del usuario y de quienes estén interesados en defender la patria. Defender el Banco Nación es defender la patria. El libro para firmar está disponible en todas las sucursales del banco, y estamos haciendo una campaña en todos los sindicatos hermanos para poder llegar a las firmas necesarias».

Multitudinaria asamblea en el Banco Nación 💪🏻 Participaron más de 3000 compañeros/ras bancarios, que se sumaron al rechazo de la privatización, conversión en Sociedad Anónima o la metodología que pretendan utilizar desde el Gobierno para arrebatarle el banco a nuestro pueblo… pic.twitter.com/Zen8CNhagE — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) February 21, 2024

«Cuando te pasa un temporal por arriba, como sucedió en Bahía Blanca el pasado 16 de diciembre, el Nación junto al Provincia te proveen de cajeros móviles para ayudar a la situación; no vimos bancos privados ayudando a la ciudadanía» Fernando García.

En ese sentido, García detalló que «el Banco Nación es una entidad autárquica, se mantiene por sí misma, nadie contribuye a su financiamiento. El banco otorga el 20% de sus utilidades netas al Tesoro Nacional y no al revés como quiere instalar el Gobierno. Tenemos 739 sucursales, la gran mayoría propiedad del banco, con sucursales en Brasil, China, Paraguay, Uruguay, Bolivia, EEUU, etc. Tenemos 17.400 empleados, y números uniformes en los últimos 10 años; no se puede hacer una campaña de desprestigio desde ningún lado. Al ser el banco más grande del país por sobre los privados, a septiembre de 2023 contamos con 300.000 cuentas corrientes, 20 millones de cajas de ahorro, 5 millones de jubilaciones y 30 millones de tarjetas de crédito».

Por último, García profundizó la importancia de contar con una banca pública y nacional: «El banco llega a cada una de las ciudades del país sin importan su lejanía o su población. Busca facilitar la producción y arraigo del productor local, llega a todas partes desde lo social, busca ayudar al productor agropecuario, a las PyMEs y a las grandes empresas. Cumplimos un rol de regulador de tasas, tenemos las tasas más bajas del sistema. Asistimos a todos los sectores de la producción, cumplimos un aspecto social al pagar jubilaciones o cuestiones como el IFE. Ver en qué manos ponemos el banco es fundamental, porque allí se dicta la política que el banco tendrá en todos los aspectos mencionados».