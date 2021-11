Según la última resolución emitida desde el Banco Central (BCRA), a fines de noviembre dejará de ser obligatorio sacar turno para poder ir al banco. Desde la bancaria emitieron un comunicado apoyando la medida.

Hablamos con Fernando García, Secretario General de La Bancaria Bahía Blanca :” Hoy en día es necesario normalizar la atención porque hay sucursales que mediante no hacerlo reducen costos. Necesitamos normalizar para que bancos privados no sigan ajustando puestos de trabajos, pidan cierres de sucursales.Así canalizan las operaciones por modelos operativos, reducen costos y aumentan la ganancia, rentabilidades que luego no son redistribuidas a los trabajadores. Hay parte de la sociedad que quedó excluida y necesita de un pariente cercano para que la ayude».

García expresó que es necesario seguir trabajando hacia la inclusión financiera: «Por comunicaciones informales creemos que esta situación se va a normalizar a fines de Noviembre». Sin embargo, en el caso de que un banco quiera mantener la política de turnos, deberá atender a las personas en el mismo día en que se anoten.