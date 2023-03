Fernando Balestra, docente de la escuela de danzas «Alba Lutecia»

La Escuela de Danzas «Alba Lutecia», ubicada en el segundo piso de Brown 128, abrió sus inscripciones para el ciclo lectivo 2023. Se trata de una institución pública, estatal y gratuita, con formación técnico-profesional y docente. La oferta se compone de Formación Básica, Danza Clásica, Expresión Corporal, Tango, Danza Contemporánea y Danzas Folclóricas.

Quien compartió detalles sobre el período de inscripciones fue Fernando Balestra, docente de la escuela: «Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de marzo. Para ingresar a Danza Clásica tenemos cursos desde los 7 años, y también cursos para los pre-adolescentes entre 13 y 17años, lo que es una novedad este 2023. Para el resto de las disciplinas, los cursos arrancan desde los 16 años. Hay un montón de oferta educativa, tenemos la posibilidad de hacer arte de manera gratuita».

«Funcionamos en el segundo de piso de Brown 128. Es un lugar que alquilamos hace un montón de tiempo a pesar de ciertas problemáticas edilicias. El Ballet del Sur muchas veces viene a ensayar a nuestra escuela, lo cual es un privilegio para nosotros» Fernando Balestra.

El docente detalló que en este momento «hay poca matricula en la escuela de danzas. Es un espacio gratuito con grandes docentes y artistas de renombre nacional. Trabajamos sobre los lenguajes de la danza clásica, folclórica, contemporánea, etc. La institución da herramientas importantes para trabajar como el acceso al titulo superior, pero además es un hermoso lugar para venir a trabajar y hacer arte».

Quienes estén interesados pueden comunicarse con la escuela al 4534132, o también revisar las distintas páginas de la institución, ya sea en la web, en Facebook o en Instagram.

Balestra finalizó al destacar la importancia de difundir la actividad que realizan, así como también la necesidad de recibir ingresos a las distintas disciplinas. Marcó que «tenemos que juntar matricula, ya que muchas veces si no la hay se pueden cerrar posibilidades, y los cursos no siempre son fáciles de abrir luego. Hay que cuidar este espacio para todos, con el que a veces la gente no cuenta. Instituciones como esta son a veces las única chance que tienen muchas personas para llegar a este tipo de educación de forma gratuita y libre«.