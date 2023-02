FERNÁNDEZ: «TRÁNSITO DEBERÍA HACERLE UN SEGUIMIENTO A CARLAVÁN»

El fiscal Juan Pablo Fernández, brindó esta mañana una conferencia de prensa en cuanto a cómo actúa la justicia en la causa que tiene como principal protagonista a Carvalán, luego de la cantidad de accidentes que ha provocado en la ciudad.

“La comunidad quiere respuestas expeditivas y enérgicas, pero es muy difícil, se trata de una persona a la cual se le ha retirado el carnet de conductor, como medida cautelar, en el marco de procedimientos administrativos producto de que reiteradamente chocaba su vehículo automotor y así y todo sigue conduciendo y produciendo estos siniestros”, dijo el fiscal Fernández en la conferencia de prensa realizada.

Además consideró que “Esto en principio no constituye delito, más allá de denuncias penales realizadas, se ha visto una conducción temeraria, pero requiere que se trate de una prueba de velocidad o destreza y eso no ocurre, por lo tanto al no tratarse de una prueba de velocidad no podemos darlo como una conducta temeraria. Se ha visto el daño, directamente dañar y el daño culposo no es delito, es de naturaleza civil que se arregla a través del seguro o de la propia persona”.

“Se ha intentado ver esto como un delito de desobediencia pero no hay prohibición de manejar, hay un retiro de carnet de conducción que él debió entregar y esto implica que no está habilitado para manejar y es una infracción de tránsito. El control de tránsito se ocupa de estas cosas, que podemos hacer frente a esto, con la normativa actual, el ministerio público no puede intervenir porque no existe un delito público, si lo puede hacer tránsito”, informó el fiscal pasándole la pelota a Tránsito del municipio.

Para cerrar refirió que “Lo que necesita la justicia penal, requiere que en función de infracciones normativas de tránsito que se produzcan lesiones o muertes, y ahí si intervendría, tal vez si una orden de prohibición para conducir vehículos, puede ser un juez civil o administrativo por el delito de desobediencia, dentro de la escala penal es menor, no es que automáticamente se va preso. Creo que hay herramientas para poder intervenir en este caso, anticipando los controles de tránsito, haciéndole un seguimiento”.