Este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue presentado por el ministro de Economía Sergio Massa el Índice Crianza. A partir de ello, se trazará una referencia fija confeccionada por el INDEC para calcular los valores de la cuota alimentaria para cada caso que sea necesario.

Fernanda Petersen, abogada de familia, destacó en comunicación con Radio Urbana que «este índice, presentado recientemente, es una herramienta a priori muy interesante que va a ayudar mucho. Determina el costo de la crianza de un hijo incluyendo alimentación, transporte, cuidado, etc. También forma parte del sustento de un hijo, por ejemplo, el llevarlo a una actividad extracurricular».

«Es importante generar decisiones políticas para trabajar en esta materia, es muy preocupante para quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante un hogar. No va a ser la solución pero va a empezar a poner en claro algunas cosas como tener valores ciertos» Fernanda Petersen.

En el Día Internacional de la Mujer lanzamos el #ÍndiceCrianza, que es una herramienta que confeccionará el @INDECArgentina y que permitirá tener un valor de referencia de cuál es el costo que implica criar a los niños y niñas de la Argentina. pic.twitter.com/8BHgkMLEO7 — Sergio Massa (@SergioMassa) March 8, 2023

En cuanto a los datos que argumentan la medida, la abogada explicó que «la falta de pago de la cuota alimentaria es una problemática muy común. Más del 50% de los hogares donde la pareja no convive está en situación de incumplimiento de la cuota, incluyendo pagos fuera de fecha o menores a los que corresponden. Eso hace que la madre tenga que sobrecargarse laboralmente, endeudarse, dedicarle mayor tiempo a la crianza, etc. Son muchas las estrategias que usan para no pagar, hasta el punto de dejar de trabajar de manera formal».

Por último, destacó que «es una herramienta para ver valores mínimos de referencia, pero quien no quiere cumplir en lo económico o lo emocional va a tratar igualmente de incumplir con las resoluciones. Aún así, siempre es mas fácil llegar a un acuerdo con elementos concretos que nos proporciona el Estado«.