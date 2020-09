Este viernes se dio un nuevo record de contagios en Bahía Blanca con 76 nuevos casos de coronavirus y 3 personas fallecidas. Hablamos con Fernanda Bartolini jefa de la Unidad de Atención Respiratoria Aguda del Hospital Municipal: “Bronca y preocupación es lo que uno siente cuando ve que la gente no se cuida”

La Unidad de Atención Respiratoria Aguda (UARA) es para pacientes adultxs y pediátricos. Esta nueva unidad se encuentra en Bravard 15, en la planta baja de Consultorios Externos para adultxs y en el segundo piso para los pacientes pediátricos.

“Empezamos en abril y se fue incrementando la cantidad de pacientes hasta llegar al día de hoy, donde estamos viendo un promedio de 70 personas en 12 horas”. También destaca el cansancio “todos los días cuando me levanto me pregunto si voy a hacer fiebre y uno tiene temores”

Así mismo especificó que “el sentimiento es bronca por lo que uno ve, por lo que escucha, uno escucha muchos relatos, algunos decís ‘pobre, como se habrá contagiado’ y otros donde el denominador común es la reunión, entonces no sabes si no se difunde sobre el distanciamiento social o la gente no escucha”

Hace pocos días la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) hizo pública una carta en la que alertaban a la población a “¡no desafiar al virus porque el virus nos está ganando!” y señala la difícil situación que enfrentan día a día como trabajadores al observar “en las calles cada vez más gente”.

“Coincido con la sociedad de terapia intensiva y la asociación de profesionales, no entiendo la numérica que sale en algunos medios”, opinó Fernanda Bartolini y que “si no hay conciencia, la pandemia va a seguir, eso nos da una sensación de desazón”

Bahía Blanca suma 1.586 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 658 personas con el virus activo, 885 recuperados y 43 fallecidos.