Federico Zirulnik Economista del CESO

El día de ayer se comunicó de manera extraoficial un paquete de medidas tomadas por el Ministerio de Economía de la Nación que impactarán en el dólar: Aumentará el número de bienes y servicios alcanzado por el impuesto PAIS, así como también se unificarán ciertos tipos de cambio aumentando su valor.

Federico Zirulnik es economista del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz), y explicó que «la medida más importante tiene que ver con el impuesto PAIS que se va a implementar en importaciones con distintos grados de aplicación. Hay importaciones que van a tener un 25% como los servicios, otras con un 30% como recitales, y el resto de los bienes con un 7,5%, con algunas excepciones. Esto es muy similar a los efectos que tendría una devaluación parcial«.

Sobre esto último, afirmó que «parte de este aumento de impuestos se va a trasladar a los precios, generando presión en la administración bajo las circunstancias actuales. Hay insumos y bienes que entran en la canasta básica alimentaria y no van a tener el aumento del impuesto PAIS, al igual que bienes vinculados a la energía. El Gobierno espera que el aumento de precios se dé en bienes suntuarios, servicios, y otros productos que no impactan de lleno en la mayoría de los precios que consume la clase trabajadora. Eso no quita que ese efecto termine empujando hacia arriba los números de la inflación».

«El Gobierno se encuentra en una disyuntiva, y esto es una solución intermedia teniendo en cuenta las exigencias del FMI de cara a los desembolsos pendientes. No hacerlo podría provocar que no se cuenten con dólares suficientes, lo que puede generar también presión inflacionaria. Entiendo que las medidas ya tendrían que hacerse efectivas hoy mismo » Federico Zirulnik.

Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un “Staff Level Agreement” que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) July 23, 2023

¿Qué otras medidas se pondrán en marcha? El economista marcó que «se va a igualar el dólar solidario y el dólar tarjeta. El primero ahora quedará en el mismo valor en con el segundo; ambos se van a ir en torno a los $490. Esto puede generar un pequeño aumento en el blue. Todo esto podría servir para frenar un poco las expectativas que tiene el mercado».

Finalmente, Zirulnik se refirió al dólar agro, que se podrá liquidar «hasta el 31 de agosto como tope, y se esperan recaudar $2.000 millones. Ese dólar es similar al soja, solo que ahora incluye al maíz y otras economías regionales. Esto busca achicar la brecha en cuanto a reservas que se tiene con las expectativas planteadas por el FMI».