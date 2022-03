El Municipio inicio un plan de regularización del estado de veredas que tiene el objetivo de fomentar al forestación y la accesibilidad. La iniciativa consiste en relevar una zona determinada y enviar una intimación a los vecinos que deben realizar reparaciones en las veredas.

Federico Tucat, subsecretario municipal de Gestión Urbana explicó en Ahí Vamos el estado del relevamiento: «Lo que hemos hecho en estos casi 45 días fue un relevamiento en una zona del macrocentro hacia Villa Mitre y se realizaron las intimaciones para que se inicien las reparaciones. Es importante aclarar que es una intimación. Si bien el código de edificación prevé que si a los 15 días de realizada la intimación el frentista no procede a reparación se aplica una multa, lo que hemos hecho en este caso es no estipular la multa sino simplemente realizar una serie de intimaciones«.

Luego de que la intimación se realice, el vecino tiene entre 45 y 65 días para concretar las reparaciones correspondientes. Si se concreta la reparación, se procede a la segunda etapa de arbolado que contempla el plan. Sin embargo, Tucat explicó que si no se realizaron las reparaciones hay una serie de excepciones contempladas para que el vecino explique por qué no las realizó.

Se enviaron aproximadamente 1.700 intimaciones. Si el vecino tiene una cuenta en el municipio y tienen registrado un mail llegará por mail, si no por abajo de la puerta.

«No somos ajenos a la situación económica ni a la economía particular de cada vecino. En caso de que no se pueda afrontar el costo se evaluará con un informe de trabajador social y luego de ese informe se puede proceder con la realización de la obra y otorgando cuotas a través de la tasa. Si la persona simplemente no tiene manera de afrontar la obra lo hará el municipio sin ningún cargo».

Asimismo, el funcionario explicó que en caso de que los vecinos tengan inconvenientes para concretar las reparaciones en la misma instancia de intimación se explica cómo realizar un descargo para poder solucionar la situación en función de lo que el vecino demande.

«La verdad es que los vecinos en general quieren cumplir con sus obligaciones y a veces hasta hay vecinos que en su descargo ponen que no pueden hacerlo ahora pero en unos meses que tienen ingreso extra pueden hacerlo y quieren un plazo mayor, y eso también se contempla. Hay casos particulares, algunos piden plazos, otros cuotas, hay personas que directamente no pueden hacerlo».

También explicó que el relevamiento contempla los daños causados por las empresas de servicios, en ese caso, ni el municipio ni el vecino tienen que proceder a su reparación si no que se intima a la empresa de servicios.

«Ya tuvimos reuniones con los tres gerentes de las empresas de servicios para presentarles un plan de obras para que vayan reparando, hay reparaciones menores y otras muy grandes», indicó.

El plan surge luego del censo forestal realizado en 2017 que determinó la necesidad que trabajar en la zona en la que se está llevando adelante el relevamiento (macrocentro hasta Villa Mitre).

«El sector no es caprichoso es un sector del macrocentro en el que se pueden generar potencialmente islas de calor, donde hay amplia circulación y hay falta de árboles o árboles en peor estado. Por eso surge el hecho de relevar veredas o la falta de recintos», señaló Tucat y adelantó que «luego de relevar la falta de recintos el vecino no tiene que cubrir ese recinto. Si no que va a existir un programa municipal llamado “Bahía Planta” que empezará en junio y prevé plantar más de tres mil especies arbóreas durante 2022».

“La idea es que en este plan de reparación de veredas para abaratar costos, hacer la mayor cantidad de veredas y llevarle una solución a los vecinos se trabaje con la fábrica de baldosas y las cooperativas de trabajo”, indicó.

Finalmente Tucat opinó sobre la renuncia de Emiliano Álvarez Porte al área municipal de seguridad: “Me parece que es un área compleja de llevar adelante y de alguna manera había un ciclo cumplido de su función. Creo que tiene que ver con una decisión personal y son decisiones difíciles de evaluar desde la óptica pública”, concluyó.