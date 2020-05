Federico Susbielles presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca

El Consorcio de Gestión y el Puerto de Bahía Blanca dio a conocer los números del primer cuatrimestre del año, que fueron esperanzadores. Alcanzaron las 7.879.049 toneladas. Refleja una suba del 2% con respecto a igual período en el 2019 y se traduce en 275 buques que transitaron por el estuario local. Hablamos con Federico Susbielles, presidente del Consorcio y gestión del Puerto: “Tuvimos un gran primer cuatrimestre en el puerto que en este contexto adquiere un valor especial. Logramos sostener la operatividad y la logística cuidando la salud de los trabajadores y de la comunidad. Trabajamos con compromiso y se observó en la presentación de los números”.

Con respecto al funcionamiento interno del Puerto de la ciudad, Susbielles explicó que los controles son permanentes: “Empezamos con la operatoria y protocolo hace más de 60 días, la clave es no relajarse. Tenemos un Gobierno con niveles de gestión y ejecución en el manejo de esta crisis que lo puso en la vanguardia a nivel mundial. Tenemos un Presidente que escucha a los especialistas y que no cede ante las presiones. Lo único que no te da posibilidad de reacción es la muerte”. Además de remarcar el lugar estratégico para la economía nacional que ocupa el puertpo instó que hay que mantener los niveles de motivación y los objetivos claros: “Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea, tenemos un deber con lxs bahienses. Hoy es tiempo de gestionar”.

Susbielles analizó la coyuntura política y social a nivel nacional, provincial y local: “Al Gobernador lo veo muy asentado y gestiona con todos los intendentes de la misma manera. Articula con todos. Tiene grandes ministros, jóvenes y comprometidos, que están haciendo un gran trabajo. Más allá de las diferencias que existen en lo político, hoy es momento de articular y generar entre todos la mejor solución posible. Sabemos que estamos en un lugar estratégico para la economía nacional, hay que mantener los niveles de motivación y los objetivos claros. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea, tenemos un deber con las y los bahienses. Hoy es tiempo de gestionar”.