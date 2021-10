Federico Susbielles presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y referente del Frente de Todos a nivel local, Federico Susbielles, habló de las convocatorias de ayer en todo el país para celebrar el Día de la Lealtad Peronista y sostuvo que «la jornada de ayer fue de reencuentro, un abrazo que nos debíamos, reafirmar la pertenencia a un espacio con la soberanía económica y la justicia social como ejes de un proyecto nacional».

Ayer, distintas organizaciones políticas se movilizaron en la Plaza Rivadavia y en otros puntos del país.

En tanto, indicó que «está claro que el 12 de septiembre hubo una expresión unánime y clara; eso fue interpretado rápidamente por el Presidente con los cambios en el gabinete y también por Cristina que con su carta marcó un rumbo».

Al mismo tiempo, remarcó que en Bahía Blanca hay mucho por hacer y corregir, «recuperar la cercanía para interpretar eso que está ocurriendo y transitar el camino a la recuperación».

El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, visitó Bahía Blanca, donde junto a Federico Susbielles, y la candidata a concejala María Gisela Ghigliani entregaron 65 créditos para construcción de hasta 60 m2 en lote propio o de familiar directo, durante un acto que se realizó en el estadio de básquet Norberto Tomás del Club Olimpo.

“Cada casa en obra genera tres puestos de empleo directos y demanda de insumos de industria nacional. Con el impulso de esta intervención del Estado, la industria de la construcción lleva 12 meses consecutivos creando nuevas fuentes de trabajo”, sostuvo Ferraresi en el evento.

Además recorrieron el ex predio del V Cuerpo del Ejército, donde gracias a Procrear II se generaron 527 lotes con servicios. Estos terrenos fueron adquiridos por el Estado Nacional en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández, para ser ofrecidos a los bahienses a través de Procrear. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri las obras no avanzaron y cambiaron las condiciones crediticias, por lo cual no fueron otorgados en su totalidad. Tras la decisión de Alberto Fernández de relanzar el programa a fines de 2019, se avanzó en la adjudicación definitiva de todas las parcelas, con condiciones crediticias más accesibles para los vecinos y vecinas.

«La visita de Ferraresi fue una alegría con la emoción de familias. La generación de suelo urbano y la construcción de viviendas es una política central del Gobierno Nacional, lo vemos reflejado en el predio del V Cuerpo», indicó Susbielles.

En este sentido, profundizó sobre las obras públicas que benefician a la ciudad: «Bahía está teniendo una gran inversión de obra pública por parte de Nación y Provincia: obras viales como el Paso Urbano, el plan hídrico que se está licitando y en el mediano plazo van a resolver los problemas que vienen desde hace años».

Las obras no son patrimonio de ningún partido político, son una realidad tangible de las y los bahienses. Trabajamos por Bahía, queremos que las obras sigan llegando y colaboraremos para seguir trasmitiendo las prioridades que tiene la ciudad y las posibilidades de desarrollo.

Por último, el dirigente analizó el panorama político luego de las PASO y habló pensando en el 2023.

«En Bahía Blanca tenemos excelentes cuadros políticos y una militancia con largo recorrido, si trabajamos con unidad y escucha podemos ser muy competitivos. Estoy dispuesto a tener un rol de convocar y abrir el juego para trabajar en conjunto», aseveró.

También, agregó: «Hay mucho por hacer y debatir en Bahía, espero que en algún momento el gobierno municipal debata con números y argumentos, nosotros estamos abiertos para trabajar».

«Imagino un 2023 con una plataforma, vamos a tener un espacio muy amplio en participación, tenemos que revalidar los liderazgos en el Frente de Todos, en esa construcción tiene que haber espacio para todos y todas». Además propuso generar espacios para discutir y «tener en 2023 a los mejores candidatos y que la ciudadanía haga lo suyo para elegir a los que considere mejores», concluyó.