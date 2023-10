Federico Susbielles, intendente electo de Bahía Blanca, conversó con Radio Urbana sobre su victoria electoral y las medidas que tomará en sus primeros meses de gestión. El actual presidente del Puerto de Bahía Blanca expresó que, tanto él como su equipo de campaña, confiaban en un resultado a su favor en las elecciones generales. «Entendíamos que la gente iba a evaluar en profundidad el voto local. Estábamos convencidos de que los bahienses querían escuchar las soluciones que estábamos planteando. Teníamos un plan muy concreto e hizo que mucha gente se decida».

Susbielles explicó que habrá una invitación amplia a todos los sectores políticos, «sin exclusiones, sin odio, sin descalificar. El odio empieza a quedar atrás». Desde el 10 de diciembre, señaló, «es importante traducir la confianza que la gente ha depositado en una gestión que solucione problemas, con presencia, escucha y resultados. Hay que definir las prioridades y salir a brindar soluciones, que la gente vea un cambio de clima».

El nuevo organigrama municipal estará conformado por cuatro agencias y dos institutos. «Al Instituto Cultural de Bahía Blanca se va a sumar el Instituto del Deporte. La primera agencia va a trabajar sobre el desarrollo económico y productivo, el empleo y el urbanismo; la segunda va a trabajar sobre lo ambiental, la salud y lo social; la tercera, sobre la seguridad y la emergencia inmediata; y la última, sobre participación ciudadana. En cada una de las agencias se reunirán funcionarios, representantes gremiales, académicos, organizaciones sociales interesadas para diagramar las medidas que Bahía necesita». Entre las principales prioridades de su gestión, Susbielles ubicó al empleo. «Vamos a convocar a la agencia de desarrollo y empleo para poner en marcha nuestro plan de formación».

Por último, el intendente electo hizo énfasis en la importancia de estar presente en todos los rincones de la ciudad y no encerrarse en el palacio municipal. «El primero que tiene que salir y escuchar es el intendente. Me gusta mucho gestionar pero cuando estoy con la gente me nace una energía muy especial. Ahora tengo que acentuar esa pulsión de humildad, gestión y escucha».