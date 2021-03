FEDERICO NIEVAS – PUERTO COMERCIAL

Luego de varios meses, parado no solo por la pandemia, sino por las lesiones que lo aquejaron, Federico Nievas tuvo su re debut en la Liga del Sur: “Todos los jugadores de la liga esperamos el momento de que arranque el campeonato. Para mí fueron 3 años de no jugar 90 minutos seguidos, por suerte Comercial me dio la oportunidad de hacerlo”

Tras el alejamiento del elenco albinegro, no dudó ante el llamado del coach verde amarillo: “Pablo Recalde se enteró que me había ido de Liniers, me llamó y me dieron ganas de ir a Comercial, donde es un club muy lindo y los compañeros me recibieron muy bien”

Analizando el último triunfo del equipo en casa, “Sabíamos que iba a ser un partido duro ante Olimpo. Recalde planteo el partido de una manera acertada. Destacó que pudimos levantar la cabeza y darlo vuelta”. Además, “Los chicos que entraron lo hicieron muy bien y pudimos terminar de la mejor manera” contó Nievas

“En la semana me consultaron si podía jugar de stopper y no dude en decir que sí. Después termine jugando de libero”

Consultado por sus objetivos para este año, “Mi objetivo personal es querer sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Se que estamos lejos de pelear por estar en la A, pero mientras haya esperanza y las matemáticas den, pelearemos por eso” conto el ex Liniers.

Foto: CAPC Fútbol (Facebook)