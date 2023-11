Federico Montero, director provincial de Fiscalización y Control Policial

De cara al traspaso de mando en nuestra ciudad el próximo 10 de diciembre, los equipos del intendente electo Federico Susbielles ya trabajan junto con actuales funcionarios para permitir una transición ordenada. En materia de seguridad, el encargado de esta tarea es Federico Montero, actual referente regional del Ministerio de Seguridad bonaerense, además de ser concejal electo por Unión de la Patria.

En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «ayer estuvimos reunidos con el actual secretario de Seguridad Galli, vamos derechos a meter pie en las áreas que nos van a corresponder dentro de Seguridad por una cuestión lógica. No se tiene que notar el bache, hay que asegurar servicios básicos que deben tener una continuidad. Los móviles, las cámaras, la defensa civil, el tránsito de cara a las fiestas, la central de emergencias, todo tiene que estar funcionando».

Vamos a trabajar por una Bahía Blanca para todos y todas, q incluya desarrollo equitativo y brinde oportunidades para cada uno y cada una. ¡Gracias bahienses por confiar en nuestro proyecto y en todo el equipo! ¡Bahía Blanca tiene en @fsusbielles a su próximo Intendente!

«Ya tenemos nombres en carpeta, uno ya está cerrado y tenemos un plantel bastante conformado. Federico nos ha dado libertad absoluta para elegir nuestros funcionarios. La dinámica del área de seguridad es complicada y necesitamos a las y los mejores» Federico Montero.

¿En qué áreas en específico resulta más importante esta transición? El funcionario marcó que «para plasmar el plan de Gobierno que Federico trazó debemos tener un estado de situación, saber qué profundizar y qué mejorar. Por ejemplo, nosotros no tuvimos participación en dónde están emplazadas las cámaras en nuestra ciudad, por lo que seguramente va a haber una readecuación. No podemos perder un minuto de cara a diciembre. No conozco el edificio del Centro de Monitoreo, sé que Gay quería hacer una visita con Susbielles y conmigo. Debemos conocer qué capacidad tiene el centro, qué se puede hacer desde ahí, el recurso humano y la capacitación que tiene, etc».

Una de las propuestas más importantes en este ámbito tiene que ver con la creación de un Consejo de Seguridad local: «Siempre apalancamos la seguridad en la Policía Bonaerense siendo el recurso más basto de la ciudad, y en realidad la inseguridad tiene distintas causas; el abordaje debe ser multiagencial. En ese sentido, solo el intendente puede convocar a una mesa para trabajar de forma articulada. Hay que llamar a las fuerzas de seguridad siendo que están todas en Bahía Blanca, al poder Judicial, a las sociedades de fomento que son quienes conocen el barrio, etc».

Por último, Montero se refirió a la labor del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, y aseguró que «hablamos el miércoles, y la semana que viene me voy a reunir en el Ministerio para plantear lo que necesitamos para la ciudad. Estamos en contacto permanente y nos está apoyando como lo hizo desde el primer día, gestionando mucho para la ciudad y generando transformaciones estructurales como hace mucho no sucedía. Desde el 10 de diciembre Berni va a honrar su cargo como senador por la sección electoral de la Provincia. Como ministro siempre ha puesto la cara estando cerca de la gente, ha hecho una buena gestión desde lo estructural y la logística. Ha sido histórico en términos de entrega de patrulleros, de creación de instituciones educativas, de recomposición salarial para los agentes».