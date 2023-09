Esta semana fueron anunciados en nuestra ciudad dos hechos de gran importancia en materia de seguridad: Por un lado, el ministro provincial Sergio Berni presentó un sistema de vigilancia rural compuesto por 10 drones. Por el otro, 10 nuevos patrulleros se fueron incorporados al Comando de Patrullas local.

Federico Montero, director provincial de Fiscalización y Control Policial, detalló que «trajimos un total de 55 camionetas para la Policía durante esta gestión. Son necesarias en nuestra ciudad al tener un 55% de calles de tierra, lo que permite entrar y salir rápidamente en situaciones de emergencia. Estas últimas 10 se entregaron en el Comando de Patrullas, el corazón de la ciudad en materia de seguridad. Es necesario siempre un recambio en los equipos por estar en funcionamiento 24/7. En este caso el Municipio está trabajando bien para su mantenimiento. Nunca se entregaron tantos patrulleros en Bahía Blanca como en esta gestión«.

A su vez, la otra medida tiene que ver con la presentación de un sistema de vigilancia rural compuesto por 10 drones no tripulados para patrullar el territorio provincial. Uno de ellos quedará fijo en nuestra región, y se trata de «una aeronave con una prestación distinta a un dron tradicional. Funciona tanto con nafta como con una batería. Esa función híbrida permite que se eleve en forma vertical, dando mayor posibilidad de maniobrabilidad. Tiene una autonomía de 10 horas de vuelo, comandado por un binomio entre cámara y dron, con la posibilidad de recorrer 200 kilómetros a la redonda. Esto permite que desde Bahía Blanca podamos llegar con vigilancia hasta Pedro Luro, Tornquist o Monte Hermoso. Además, sus cámaras nos permiten trabajar de noche».

🚨10 nuevas camionetas 4×4 para patrullar la ciudad ➕Se suman a las 45 camionetas ya entregadas en #BahíaBlanca al Comando de Patrullas. 🔝 La inversión asciende a 120 millones de pesos.@Kicillofok @SergioBerniArg @fsusbielles pic.twitter.com/wkWRl19pMC — Fede Montero (@FedesMontero) September 26, 2023

«Hemos hecho inversiones millonarias, estamos arreglando la Comisaría Cuarta en este momento, estamos interviniendo la morgue, remodelando la sala de operaciones, arreglamos las comisarias Séptima, Primera y de la Mujer, invertimos en patrulleros, recambio de equipos y armas» Federico Montero.

Agregó en ese sentido que «teníamos una gran deuda pendiente con la zona rural. Por eso es que trazamos un plan rector de corto, mediano y largo plazo, que iniciamos renovando la flota completa de la patrulla rural. Luego abrimos una especialidad rural dentro de la educación de la policía con conocimiento específico, donde ya egresaron más de mil cadetes. Por último, llegamos con el sistema de vigilancia rural más ambicioso de Latinoamérica. Con nueve de estas aeronaves se cumple con la necesidad de toda la Provincia, y una de ellas quedará fija para el patrullaje de nuestra sexta sección por una cuestión de extensión territorial».

Por otro lado, Montero se refirió al comunicado firmado por intendentes opositores, entre los que aparece Héctor Gay, marcando su descontento por el desembolso de fondos de parte del Gobierno provincial: «Si me remito exclusivamente a lo que es seguridad en Bahía Blanca, el intendente Héctor Gay debe haber firmado para solidarizarse con el resto de los intendentes, sino estamos hablando de un descaro y un cinismo de magnitud. Me resulta extraña la firma del comunicado, entiendo que se debe tratar de una chicana política, sino se estaría faltando a la verdad. Hemos entregado en la ciudad $210 millones de pesos este año en fondos de seguridad. El año pasado desde el Municipio perdieron $91 millones por no rendir en tiempo y forma las cuentas. Este año se hizo coordinadamente y se entregó el total del dinero como debe ser».