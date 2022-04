Federico Gómez Peña, Huracán

En un final polémico, donde no se otorgó un gol licito para el local, Huracán y Tiro Federal repartieron unidades. El orientador del globo, Federico Gómez Peña, brindo su perspectiva de lo acontecido.

Sobre la jugada que podía haber cambiado la historia, Federico fue claro, «Por fin hay alguien que lo ve, porque en estas circunstancias o situaciones muchas veces estamos solos. Lo vengo sosteniendo hace varias fechas, no me gusta llorar, no me gusta hablar, ni victimizarme, pero cuando no hay autocrítica del otro lado se hace muy difícil poder mejorar”. Además, describió la situación de la siguiente manera: “Felipe (Zonco) no la vio, el fue sincero conmigo, estaba hablando con Leo Navarro en esa jugada que estaba de espaldas, cuando se arma el tumulto con los chicos de Tiro voy derecho a hablar con Lucas González y él me dice: -Quédate tranquilo Peco, que le saca la pelota de las manos- y después todos vimos que no fue así”

Siguiendo con el acontecido y detallando el enojo: “No veo que haya una uniformidad en los criterios, porque cada uno te cobra lo que se le antoja, pero es preocupante lo de la terna del jueves, porque el árbitro no ve la jugada y no sabemos que cobró, y el línea me asegura que le saca la pelota de las manos, entonces tienen una falta de preparación abismal para estos tipos de partidos”

Analizando el encuentro ante el aurivioleta: “Merecimos un poco más, creo que el equipo tuvo tres o cuatro situaciones claras en el primer tiempo, es más sacaron dos o tres pelotas en la línea. Lo pudimos revertir, pero nos viene pasando lo de principio del torneo, no podemos sostener el resultado, intentamos seguir jugando cuando le tenemos que bajar la persiana al partido”

“Esta todo muy parejo, hay que tratar de no cometer errores, hay que achicar al máximo el margen de error, somos conscientes y estamos trabajando para corregir eso, sabemos que lo tenemos que revertir y que depende de nosotros”

Sobre la localía de turno, Peco destacó: “Para nosotros es importante jugar en el boulevard, por lo que representa y significa para nosotros, porque conocemos la cancha. Va a ser un partido difícil, Olimpo le mete un vértigo importante al juego, hace rato que viene desarrollando esa idea”

Resaltando la vuelta de una de las figuras del plantel, “Siempre lo dije, para nosotros Brian (Scalco) estando bien va a ser nuestro mejor refuerzo, sinceramente hemos hecho un trabajo a conciencia con él, la verdad estaba muy complicado cuando nosotros llegamos, el jueves pudo jugar 30 minutos»