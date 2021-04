Viviana Canosa volvió a convertirse en tendencia este miércoles cuando, en el marco de la disparada de contagios, se despachó con una insólita denuncia sobre los positivos de coronavirus y los hisopados.

los hisopados tienen unos metales extraños, que te ponen eso, y te va a dar positivo. "Me contaban que hay una denuncia gravísima en España, en determinados lugares, que Que en realidad no sos vos, sino lo que le ponen al hisopado para meterte en tu casa ", aseguró la conductora. ", aseguró la conductora. En dialogo con #TotalNormalidad, el biólogo molecular, Federico Fuchs Wightman, explicó cuáles son las distintas pruebas de diagnóstico para detectar la presencia o ausencia del coronavirus que no funcionan del mismo modo ni tiene la misma forma de aplicación. "No hay formas de hacer los positivos a propósito, esa teoría no tiene sustento".

Y aseveró que, “si uno quiere buscar la presencia del virus en el momento hay dos métodos, el PCR y los antígenos. El PCR es sumamente especifico y sensible y tiene una desventaja que es más lento que el de antígenos que son mas rápidos. Pero pierden más sensibilidad”.

Además, para saber si una persona tiene presencia o no del virus, “conviene el PCR, pero si uno quiere testear un grupo masivo de gente conviene el de antígenos porque es mas rápido y menor el costo”.

Continuó: “Para medir las defensas del cuerpo están los test serológicos que lo que hacen es medir anticuerpos. Es útil para saber si una persona tuvo el virus, pero no es útil para saber si la persona lo tiene en el momento porque no se generan los anticuerpos rápidos. Los test serológicos no son sensibles, que des negativo de anticuerpos no quiere decir que no los tengas”.

Federico Fuchs Wightman, biólogo molecular en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de UBA-CONICET, y miembro de Anti Fake News.

Para finalizar, señaló: “Estamos en medio de una pandemia y está en juego la salud de la gente”.