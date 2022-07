Favio Torre, director de Bromatología de Monte Hermoso

Con la intención de disminuir la cantidad de perros en las calles, la Municipalidad de Monte Hermoso comunicó que empezará a cobrar multas a los dueños de caninos que dejen a sus mascotas sueltas en la vía pública. El veterinario Favio Torre, quien además es director de Bromatología del distrito turístico, explicó la medida en comunicación con Radio Urbana.

El funcionario marcó que este «es un problema recurrente en todas las localidades, nos preocupa sobremanera apuntando a la temporada estival aunque tenemos problemas en la época actual. La gente no tienen conciencia de tenencia responsable y deja a sus animales en la vía pública. Han habido denuncias de problemas con animales, y por eso tomamos esta medida».

«Esto no va a ser inmediato, pero de a poco intentamos controlar la población canina. El tema es apelar a la conciencia de la gente sobre la tenencia responsable. Vemos que el resultado va lento, y es más rápido el crecimiento de la población. Esta es una medida más» Favio Torre.

En cuanto a su implementación, reveló que «con la planta de inspectores que controlan cacharros u otro tipo de faltas van a estar chequeando esto también, será más masivo. Primero tenemos que constatar la propiedad del canino. Una vez que se notifica, si sigue en infracción se lleva al juzgado de faltas para que se efectúe la multa«.

En cuanto a la dureza de las sanciones, también marcó que será el tribunal de faltas quien decida los montos de las multas, y recordó que se trata de «una medida disuasiva, no recaudatoria. No es que salimos a crear infracciones para cobrar multas, pero somos hijos del rigor. Hacer campañas de concientización ayuda pero no alcanza, por lo que se llega a esta instancia». Por último, Torre aclaró que en ningún caso se retendrá o levantará a los perros por el incumplimiento de esta normativa.