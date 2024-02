Favio Rodríguez, presidente de la Cámara de Estacioneros local

A pesar de haber aumentado más de un 120% en su valor los últimos dos meses y medio, se confirmó que este viernes vuelven a subir los precios del combustibles en todo el país. Será el quinto aumento que se autoriza por parte del Gobierno nacional desde su asunción el pasado 10 de diciembre.

Favio Rodríguez es el presidente de la Cámara de Estacioneros local, quien marcó que «es el quinto aumento entre combustibles e impuestos que se acumula. Estimo que el ajuste que se viene será de entre el 6% al 8% entre suba de impuestos y el acompañamiento al dólar oficial por devaluación. Cabe recordar que llevaba dos años y medio de no ajustarse los componentes impositivos. Ahora, con los impuestos actualizados, el combustible no estaría atrasado y entraríamos en una expectativa de estabilidad o saltos no muy grandes en el precio del combustible».

«Notamos que hay gente que se ha trasladado del consumo de Infinia a la Super por su precio. En promedio cada tres litros de Super se carga uno de Infinia» Favio Rodríguez.

En cuanto a las consecuencias del aumento, el empresario marcó que «el precio del combustible se triplicó estos meses pero la demanda bajó solo entre el 5% y el 8% en comparación a enero del 2023. Eso nos marca que la gente lo percibía muy barato. Por suerte, es prácticamente imperceptible en relación a las expectativas que había con la caída del consumo por el fuerte aumento».

Por último, Rodriguez se refirió al ultimátum que dio Ignacio Torres, gobernador de Chubut, de no mandar más petróleo al resto del país en caso de no recibir los fondos coparticipables que Milei eliminó: «No creo que el camino de Chubut sea el correcto. Esta provincia es una más de la que aporta crudo pero no es la única. Una medida de ese tipo no dejaría sin el recurso al país, tenemos a vaca Muerta haciendo lo suyo por lo que no habría un problema para la producción, aunque sí generaría un gran daño desde lo institucional. Lo veo impracticable y muy suicida, Chubut no es la dueña de los recursos y no veo posible que se lleve a la práctica. Una vez que el crudo está fuera de la tierra le pertenece a todos los argentinos. Con esa medida, va a perder más de lo que puede generar a nivel institucional».