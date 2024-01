Favio Rodriguez, presidente de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca

El día de ayer, todas las estaciones de servicio aumentaron los precios de sus combustibles un 27% en promedio. En total, la suba de precios en el sector superó el 100% el último mes, dividido en tres tramos. En las estaciones de YPF en nuestra ciudad, los precios son:

– Nafta Súper: $818.

– Nafta Infinia: $978.

– Diesel 500: $856.

– Infinia Diesel: $999.

Favio Rodríguez es el presidente de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «arrancaron las marcas de bandera con un 27%, que es más o menos el horizonte que había establecido el ministerio de Economía cuando planteó el dólar a $800. De producirse nuevos aumentos, serán de otra magnitud y dependiendo cómo se va deslizando el dólar. La situación anterior, con el dólar a $800 y la nafta a $300, era inviable económicamente. Esperemos que ahora la situación se aliviane».

«No vamos a tener problemas de actividad, esperamos una cosecha muy buena y que los precios del productor sean atractivos para los productores. Desde la provisión de combustible, al estar más cerca de la paridad de importación, los stocks que no cubramos podrán ser importados. Esperamos un escenario de buena demanda y productos disponibles» Favio Rodríguez.

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, el estacionero marcó que «hoy hemos quedado muy bien acomodados y esperemos entrar en un sendero de mas tranquilidad. La espiralización económica inflacionaria sucedió hasta fin de año. Cuando tenés una emisión de dinero fuerte, no se miden las consecuencias. Hoy la gente no convalida algunos precios, y la gente percibía muy barata la nafta. Hasta el aumento anterior no vimos caídas en el nivel de actividad, se mantenían los consumos. Son valores que la gente absorbe y los paga por la necesidad».

En ese sentido, agregó que «en la medida que sigamos vinculados a la necesidad de importación del 30%, seguiremos atados a los precios internacionales. Si Argentina logra el autoabastecimiento, las empresas podrán tomar medidas de poner los precios locales más baratos, son decisiones políticas. Los aumentos continuarán pero no de la magnitud de los que veníamos teniendo. Las medidas del Gobierno tuvieron que ver con una cuestión más de shock que de gradualismo. Una vez sucedido esto, veremos un escenario de mayor tranquilidad».