Favio Durán, Sansinena

Charlamos con el enganche de Sansinena, Favio Durán, sobre el empate en San Juan ante Desamparados y el presente del equipo en esta segunda ronda del federal a.

Analizando lo sucedido en el Bicentenario de San Juan, Favio resaltó: “Nos fuimos con un poco de bronca porque ya teníamos los tres puntos adentro, en una de las ultimas jugadas nos empatan el partido. Pensando un poco en frío tampoco es malo llevarse un punto de visitante y por como veníamos nosotros”

En un comienzo flojo en la segunda ronda, Sansinena logró su primer punto en estas primeras fechas, así lo analizaba Durán “Obviamente somos autocríticos nos convirtieron 9 goles en contra en los últimos tres partidos y es mucho. Estuvimos hablando y viendo los errores que tuvimos tratamos de corregirlo en la semana, por eso dentro de todo no fue un mal resultado traernos un punto de visitante ante Desamparados. Mejor que nos pase ahora y no sobre el final donde pueden dejarte afuera”

Consultado sobre su posición en el campo de juego: “Siempre jugué de media punta, porque me gusta entrar en juego, meterme adentro a jugar y poder tocar con mis compañeros, es una posición que siempre me sentí cómodo. Pero me adapto al esquema de juego”

“Uno de mis principales objetivos es poder sumar la cantidad de mayor cantidad de partidos, tener continuidad, rendir y poder tener un buen año. Si a uno le va bien en lo personal, al equipo también le va bien”

Pensando en Camioneros, próximo rival: “Creo que va a ser un partido muy trabado, los dos necesitamos ganar, ellos tampoco vienen bien en estas ultimas fechas, nosotros vamos a salir a buscar los tres puntos”