Desde el SENASA alertaron a la población por casos de gripe aviar detectados en lobos marinos en distintos puntos de la región. Una decena de ejemplares fueron encontrados muertos en la ciudad de Viedma, otros tres aparecieron en Tres Arroyos y Villarino. Además, este sábado se encontraron dos animales con sintomatología compatible con la gripe aviar en las playas de Monte Hermoso, por lo que advirtieron a las y los montermoseños no acercarse y evitar a toda costa el contacto con los animales afectados.

Fabio Torre, director de Bromatología de Monte Hermoso, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «nosotros recibimos el alerta sanitaria el viernes y lanzamos un comunicado esperando no tener casos. Apareció un lobo enfermo el sábado, ayer me comuniqué con SENASA y todavía no recibimos respuesta. El sentido común indica que sea gripe aviar pero todavía no podemos confirmarlo. Apareció sobre la zona del Sauce, y ahora vamos a recorrer toda la costa marina para relevar casos similares».

«No quiero ser alarmista, la gripe aviar existe hace años. Lamentablemente los virus van mutando, cambiando, y adaptando a las distintas especies» Favio Torre.

Agregó también que «se puede haber contraído acá en Monte Hermoso o no, no lo sabemos. En principio la enfermedad era propia de las aves y aparentemente adquirió a capacidad de infectar mamíferos, lo cual es una preocupación».

¿Cuál es el potencial riesgo de la gripe aviar en seres humanos? Torre aseguró que «hay un solo caso confirmado en Chile de gripe aviar en un ser humano. Hay que ser cauto, en principio una persona se puede contagiar, pero no hay contagio de persona a persona. El contagio se da al estar en contacto con las secreciones de las aves. Lanzamos un comunicado donde solicitamos a los vecinos que no bajen con las mascotas a la playa. Si ven un animal muerto no deben acercarse, y deben dar aviso a la Municipalidad».