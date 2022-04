Fabio Rodríguez, titular de la Cámara de Estacioneros local

Siguiendo la importante suba del precio internacional del gas, muchas estaciones de servicio locales han tenido que tomar medidas que marcan una limitación en la capacidad de venta de gasoil, especialmente para el agro. ¿A qué se debe y cómo afecta a nuestra ciudad?

Fabio Rodríguez es el titular de la Cámara de Estacioneros local, y marcó que el problema que tienen desde marzo «radica en el precio internacional. Argentina importa el 30% del gasoil que consume, y la suba mundial hace que los precios mayoristas sean más caros que los minoristas«.

«Con los precios locales, el gasoil importado hoy se vende a pérdida. Ese costo lo está asumiendo el Estado en caso de YPF, pero las privadas no lo importan» Fabio Rodríguez.

Esa situación termina causando un importante estrés en las estaciones. Rodríguez reveló que «las empresas que antes cargaban sus propios tanques en el sistema mayorista hoy lo hacen en las estaciones de servicio, por lo que las compañías han tenido que bajar un plan de ventas por cupo«. Si bien para ellos la provisión de combustible es normal, la demanda del sector mayorista es la que obliga a cuantificar la venta.

Aún así, el estacionero destacó que los faltantes más importantes no afectan al consumo cotidiano de las personas: «El problema está en el gasoil grado 3 y principalmente grado 2. Por eso el problema más grande lo tienen el transporte y el agro. Hoy todavía lo que es el mercado camionetas y autos no lo tiene. Las estaciones de ciudad no tienen este problema. Las más estresadas son las ruteras por la demanda del canal del campo» explicó.