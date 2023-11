Fabiana Cantilo, artista

La leyenda del rock, Fabiana Cantilo, se presenta en Bahía Blanca el próximo 30 de noviembre, en el Gran Plaza Teatro. Hará un recorrido de sus 40 años de carrera y grandes hits, como “Mi Enfermedad”, “Mary Poppins”, “Nada es para siempre”, “Una Tregua”, entre otros.

Sobre su show y el balance de su carrera, Fabiana Cantilo conversó con Radio Urbana. La compositora comparó la escena musical de los ‘70 con la actual. «El comercio del rock lo destruye, todo el mundo está pensando en el hit. Yo nunca transé, de eso me siento orgullosa. Nunca hice algo que no me gustase a nivel musical»

Cantilo comentó sobre su nuevo estilo de vida, luego de recuperarse de su adicción a las drogas. «Recuperé el poder. Vivo sola con mis gatas, soy budista, no como carne». Además, explicó que hoy en día no se encuentra tan dedicada a lo musical. «Hice la música de “El amor después del amor” y estoy terminando la letra de un proyecto nuevo, pero no es algo que hago todos los días. Me estoy tomando un año sabático. Hay que darse tiempo».