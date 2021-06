Hablamos con Fabián Dauwalder, jugador de Villa Mitre para analizar la vuelta a la competencia. El Tricolor cayó 1 a 0 ante Independiente de Chivilcoy como visitante y el defensor desmenuzó el partido donde su equipo mereció mejor suerte. “Es una situación amarga, no jugamos bien. Creo que podríamos haber traído un empate. Por momentos mejoramos, tuvimos situaciones claras. Pero también nos atacaron simple y no costo”, destacó Fabián.

Quizás en el mejor momento de su equipo, donde claramente fue más protagonista en la segunda etapa, el árbitro del encuentro desarticuló el partido cobrando una supuesta mano de Manchafico. Por ende, penal para Independiente y el tanto de Jonathan López para poner cifras definitivas. “Fue feo, ninguno de los dos equipos intento demasiado. Un penal que no fue y después de eso le hacen un penal a Elordi que no se cobro. Los árbitros también se equivocan, pero tenemos que pensar en nosotros”, reflexionó el defensor.

Además, analizó las variantes que ha sufrido el once inicial, ya sea por suspensiones, lesiones o hasta por brote de covid, Carlos Mungo no tuvo la posibilidad en estas siete presentaciones de repetir un once.

“Siempre hay un cambio o dos por partido, pero los compañeros están listos para jugar siempre. Seguimos en formación, pero de local nos estamos haciendo fuerte. Vamos a apuntar por ese lado”, analizó.

Por último, el bahiense cumplió ante Independiente 200 partidos en Torneos Regionales, una marca muy especial. “Es hermoso para un jugador que es hincha. El balance es muy lindo, fui creciendo durante estos años. Villa Mitre es mi vida, estoy desde chiquito que no me quise ir más. Jugar los partidos de Copa contra equipos de primera fueron los más lindos que recuerdo”, finalizó Fabián.