Ezequiel Reina recuerda a Néstor Kirchner

El 25 de agosto de 2005 el expresidente, Néstor Kirchner estuvo en Bahía Blanca para participar de un acto político en el club Villa Mitre. En ese entonces, Ezequiel Reina tenia 14 años y se había escapado del colegio para conocer al expresidente, “fue un impulso, vengo de una familia apartidaria producto del ‘no te metas’ por el miedo a los políticos que usaban a la gente. Sin embargo, un día escuché el discurso de cierre de campaña que realizó Néstor en Racing, y él describía a la perfección lo que uno sentía en ese entonces, daba esperanza, volver a sentir orgullo porque no decía la palabra mágica ‘no los voy a defraudar’, sino que nos involucraba a todos nosotros, ‘pongamos a la argentina de pie'”.

“Cuando me enteré que venía a la ciudad plantee la posibilidad de ir a verlo, pero en mi casa me dijeron que no. Fue ahí que me escapé del colegio, por primera y única vez, así fue como terminé en la cancha de básquet participando de mi primer acto político y, para mi, el sueño ya estaba cumplido. El exintendente, Rodolfo Lópes, le cuenta a Kirchner que me había escapado de la escuela, y ahí Néstor me dice, ‘¿cómo que te escapaste de la escuela?, ¿te va bien?’ y luego me preguntó si soy peronista y ahí le respondí que sí, por supuesto”.

En ese momento Néstor Kirchner fue la primera personas que le dijo ‘compañero’, recordó.