Ezequiel Jouglard Jefe de epidemiología del Municipio

El Jefe de epidemiología, Ezequiel Jouglard, realizó una conferencia de prensa para aclarar la situación sanitaria y epidemiológica en la ciudad. Confirmó que el nexo del conglomerado del Hipermercado de la Cooperativa Obrera no está claro, por ende se declaró, hasta el momento, la transmisión comunitaria :”Cuando no encontramos el nexo o no esta claro con otro paciente anterior por eso la definición es clara. Cuando tenes un paciente por COVID y no está claro si tuvo contacto con otro paciente es contagio comunitario. Ahí definimos la diferencia con circulación comunitaria, implica tener casos individuales y casos de conglomerados donde no podamos definir los nexos. Los próximos quince días van a ser claves”. La diferencia con respecto a la circulación local radica en la curva de crecimiento exponencial con distintos conglomerados en diversos lugares. “Hoy no estamos en esta situación”, declaró el responsable de epidemiología.

Ante la posibilidad de cambio de fase, Jouglard explicó que tiene que ver con tres cuestiones, la situación epidemiológica de circulación del virus, la tasa de duplicación menor a 15 días y la capacidad instalada del sistema de salud: “Hoy tenemos el primer caso de transmisión comunitaria, la tasa de duplicación esta en 25 días. La situación epidemiológica y sanitaria es dinámica. Seguimos trabajando de la misma forma que venimos trabajando, identificando rápidamente los casos confirmando, aislamos a los contactos estrechos y estamos alejados de tener la tasa en 15 días”.

